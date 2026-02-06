Ο εν ενεργεία πρόεδρος του ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη) Ινιάτσιο Κασίς δήλωσε ότι ο ΟΑΣΕ είναι έτοιμος να φιλοξενήσει τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη συνέλευση των υπουργών Εξωτερικών που θα πραγματοποιηθεί στο Λουγκάνο της Ελβετίας, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ