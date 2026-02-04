Η πρώτη ημέρα των διαπραγματεύσεων του Αμπού Ντάμπι μεταξύ Ουκρανών, Ρώσων και Αμερικανών απεσταλμένων, με στόχο την εξεύρεση μιας λύσης, έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου, ολοκληρώθηκε και οι συζητήσεις θα συνεχιστούν αύριο, ανακοίνωσε μια εκπρόσωπος της ουκρανικής πλευράς.

«Οι συνομιλίες τελείωσαν για σήμερα» και θα συνεχιστούν αύριο, είπε η Ντιάνα Νταβιτιάν, η εκπρόσωπος του επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ