Η Ρωσία δεν έχει λάβει απάντηση στην πρόταση για παράταση των περιορισμών που θέτει η συνθήκη New Start, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ.

Η Ρωσία θα ενεργήσει «με προσοχή και υπευθυνότητα» μετά την εκπνοή της συνθήκης New START, πρόσθεσε ο ρώσος αξιωματούχος.

Η συνθήκη υπεγράφη το 2010 ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Μόσχα και θέτει ανώτατα όρια στα στρατηγικά οπλοστάσια των δύο χωρών. Η ισχύς της εκπνέει σήμερα τα μεσάνυκτα.

Διαβάστε επίσης: Πούτιν: Σημαντικό σταθεροποιητικό παράγοντα χαρακτήρισε τις σχέσεις με Κίνα

Πηγή: ΑΠΕ