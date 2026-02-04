Οι συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν ανάμεσα σε απεσταλμένους των ΗΠΑ και του Ιράν ιδίως για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας πλέον προγραμματίζεται να γίνουν αύριο στο Ομάν --και όχι στην Τουρκία--, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρα Κύπρου) μέσω X ο ισραηλινοαμερικανός ρεπόρτερ του Axios και του CNN Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος «αραβική πηγή» του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε το ιρανικό αίτημα να μεταφερθούν οι συνομιλίες στο σουλτανάτο και τελεί ακόμη υπό συζήτηση το αν θα συμμετέχουν αραβικά και μουσουλμανικά κράτη. Ο Λευκός Οίκος δεν θέλησε να σχολιάσει, πάντα κατά τον κ. Ραβίντ.

Σημειώνεται ότι, όπως μετέδωσε νωρίτερα το διεθνές πρακτορείο Reuters, το Ιράν ζήτησε οι συζητήσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία να εστιαστούν αποκλειστικά και μόνο στο πρόγραμμα πυρηνικών, δίχως τη συμμετοχή των άλλων χωρών της περιοχής, οι οποίες είχαν προκληθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Προηγουμένως, Ιρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωναν ότι οι συνομιλίες προγραμματιζόταν για την Παρασκευή, ενώ περιφερειακός διπλωμάτης είπε ότι θα συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι από τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με τον νέο προγραμματισμό, οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να βρίσκονται αύριο στο Ομάν, προκειμένου να έχουν απευθείας συνάντηση με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, για το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της Τεχεράνης.

Πηγή: skai.gr