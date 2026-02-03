Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πλησίασε αμερικανικό αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού στην Αραβική Θάλασσα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

The Iranian Shahed-139 drone was flying towards the Lincoln and was shot down by a F-35 U.S. fighter jet. https://t.co/M9t5tWsMjl — Phil Stewart (@phildstewart) February 3, 2026

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το drone θεωρήθηκε απειλή για την ασφάλεια του πλοίου και καταρρίφθηκε από αμυντικά συστήματα του στόλου, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή ζημιές στο USS Abraham Lincoln.



Το Ιράν δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε επίσημη επιβεβαίωση ή διάψευση του συμβάντος, ενώ η κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αμοιβαίων προκλήσεων και επιδείξεων ισχύος στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.Οι ΗΠΑ διατηρούν ισχυρή παρουσία στη Μέση Ανατολή, με το αεροπλανοφόρο να λειτουργεί αποτρεπτικά ενόψει πιθανών εξελίξεων.







Φώτο -ΑΙ