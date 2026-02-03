Το κοινοβούλιο της Νορβηγίας ψήφισε σήμερα με σαρωτική πλειοψηφία υπέρ της διατήρησης της μοναρχίας στη χώρα, απορρίπτοντας την πρόταση να μετατραπεί σε αβασίλευτη δημοκρατία, παρά την πρόσφατη αναταραχή στην οικογένεια του βασιλιά και μια δημοσκόπηση που έδειξε υποχώρηση της λαϊκής υποστήριξης προς τους βασιλείς.

Στην ψηφοφορία αυτή, η οποία είχε προγραμματισθεί πριν από καιρό για σήμερα, 141 από τα 169 μέλη του κοινοβουλίου ψήφισαν υπέρ της διατήρησης της μοναρχίας, ενώ 26 βουλευτές ψήφισαν να μπει τέλος στη βασιλεία του βασιλιά Χάραλντ και των απογόνων του, σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση.

Οι υποστηρικτές της μοναρχίας υποστηρίζουν ότι ο θεσμός φέρνει σταθερότητα, καθώς είναι υπεράνω κομμάτων, και ότι έχει υπηρετήσει καλά τη Νορβηγία αφότου η χώρα ανεξαρτητοποιήθηκε το 1905 από τη Σουηδία.

Οι υποστηρικτές της αβασίλευτης δημοκρατίας επισημαίνουν πως τη πολιτική εξουσία ασκείται ήδη από το αιρετό κονοβούλιο της Νορβηγίας και την κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι τα κληρονομικά προνόμια των βασιλέων δεν μπορεί να ισχύουν σε μια δημοκρατική κοινωνία.

«Επιδιώκεται να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα ώστε ο αρχηγός του κράτους της Νορβηγίας να εκλέγεται από το λαό, δηλαδή ένας πρόεδρος», αναφερόταν στην καταψηφισθείσα πρόταση που είχε υποβληθεί από μια ομάδα επτά βουλευτών που εκπροσωπούσαν κόμματα απ' όλο το πολιτικό φάσμα.

Εντούτοις η πριγκίπισσα διάδοχος Μέτε-Μάριτ επικρίθηκε χθες, Δευτέρα, από τον πρωθυπουργό, ο οποίος δήλωσε ότι επέδειξε κακή κρίση διατηρώντας επαφές με τον Τζέφρι Έπστιν, έπειτα από νέες πληροφορίες για τις σχέσεις της με τον αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία, ο οποίος έχει πλέον αποβιώσει.

Το Σάββατο, η Μέτε-Μάριτ, η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου, του Χάακον, ζήτησε συγγνώμη για τις επαφές της με τον Έπστιν τα χρόνια μετά το 2008, δηλαδή αφού αυτός ο τελευταίος είχε κριθεί ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα.

Δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα, για λογαριασμό της νορβηγικής εφημερίδας Verdens Gang έδειξε ότι 61% των Νορβηγών θέλουν να παραμείνουν στη θέση τους οι βασιλείς -λιγότεροι από το 72% που ήθελαν το ίδιο πέρυσι-, ενώ η υποστήριξη σε μια αβασίλευτη δημοκρατία αυξήθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στο 27%, έδειξε η δημοσκόπηση, τα αποτελέσματα της οποίας δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Ερωτηθέντες αν η Μέτε-Μάριτ θα πρέπει να γίνει η επόμενη βασίλισσα της Νορβηγίας, 44% είπαν όχι ενώ μόνο 33% είπαν ναι και οι υπόλοιποι δεν εξέφρασαν γνώμη, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση σε δείγμα 1.014 πολιτών από το ινστιτούτο ερευνών InFact.

Σε μια άλλη σημερινή εξέλιξη, ο γιός της Μέτε-Μάριτ από προηγούμενη σχέση της, ο 29χρονος Μάριους Χόιμπι, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου. Κατηγορείται για βιασμούς, άσκηση βίας σε βάρος συντρόφων του, επίθεση και κατοχή ναρκωτικών. Συνελήθη και πάλι το σαββατοκύριακο ως ύποπτος για άλλα εγκλήματα.

Ο Χόιμπι αρνείται τις πιο σοβαρές κατηγορίες σε βάρος του, μεταξύ των οποίων αυτές για βιασμούς και άσκηση βίας, ενώ αποδέχεται μερικές ήσσονες κατηγορίες.



