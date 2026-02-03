Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας διαδόχου της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, δήλωσε σήμερα αθώος κατηγοριών για βιασμό κατά την πρώτη ημέρα μιας πολύκροτης δίκης που έχει φέρει σε δύσκολη θέση τη βασιλική οικογένεια.

Γεννημένος από σχέση της μητέρας του πριν από το γάμο της, το 2001, με τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, ο Χόιμπι, ο οποίος εμφανίσθηκε στο δικαστήριο φορώντας πράσινο παντελόνι και πράσινο πουλόβερ, απάντησε αρνητικά, μουρμουρίζοντας, στις τέσσερις κατηγορίες για βιασμό.

Ανέκφραστος, φορώντας χοντρά γυαλιά και σκουλαρίκια, έμεινε όρθιος στη διάρκεια της ανάγνωσης του κατηγορητηρίου. Ο 29χρονος, ο οποίος καλείται να λογοδοτήσει συνολικά για 38 κατηγορίες, για τις οποίες μπορεί να καταδικασθεί σε κάθειρξη 16 ετών, παραδέχθηκε ορισμένα άλλα, ήσσονα αδικήματά του.

Κατηγορείται κυρίως για το βιασμό τεσσάρων γυναικών, για άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας εναντίον πρώην συντρόφων του και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Είχε συλληφθεί και πάλι το περασμένο σαββατοκύριακο βάσει υποψιών για νέα αδικήματα, μεταξύ των οποίων απειλές με μαχαίρι, και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση για τέσσερις εβδομάδες έπειτα από αίτημα της αστυνομίας, «εξαιτίας κινδύνου υποτροπής».

Η δίκη του, η οποία πρόκειται να διαρκέσει επτά εβδομάδες, άρχισε στις 09:30 (τοπική ώρα, 10:30 ώρα Ελλάδας) στο δικαστήριο του Όσλο, σε μια αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους.

Μετά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου το πρωί, ένα πρώτο φερόμενο θύμα βιασμού πρόκειται να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών το απόγευμα.

Πριν από τη διαδικασία, ο εισαγγελέας Στούρλα Χένρικσμπο είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι δεν πρόκειται να αντιμετωπισθεί «ούτε με μεγαλύτερη επιείκεια ούτε με μεγαλύτερη αυστηρότητα» λόγω των δεσμών του με τη βασιλική οικογένεια.

Η υπεράσπιση, από την πλευρά της, δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις.

Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί στις 4 Αυγούστου 2024 ως ύποπτος ότι την προηγούμενη νύκτα είχε επιτεθεί στη σύντροφό του.

Μερικές ημέρες αργότερα, θα πει πως ενήργησε «υπό την επήρεια του αλκοόλ και της κοκαΐνης έπειτα από ένα καβγά» και θα διευκρινίσει ότι πάσχει από «ψυχικές διαταραχές» και ότι δίνει μάχη «από καιρό κατά της εξάρτησης» από τα ναρκωτικά.

Η αστυνομική έρευνα έφερε στο φως και άλλα φερόμενα αδικήματα και εγκλήματα, μεταξύ των οποίων οι βιασμοί τεσσάρων γυναικών οι οποίες δεν ήταν σε θέση να αντιδράσουν. Κατηγορείται μάλιστα ότι κινηματογράφησε κάποιους από τους βιασμούς αυτούς.

Τον Ιανουάριο, η αστυνομία ανακοίνωσε άλλες έξι κατηγορίες, μεταξύ των οποίων μια παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών: το 2020, ο Χόιμπι μετέφερε, απ' ό,τι φαίνεται χωρίς αντάλλαγμα, 3,5 κιλά μαριχουάνας, κάτι που έχει παραδεχθεί.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής, συνελήφθη και πάλι προχθές, Κυριακή, το βράδυ, ως ύποπτος για προσβολή της σωματικής ακεραιότητας, απειλές με μαχαίρι και παραβίαση απαγόρευσης επαφής.

Συνολικά επτά πρόσωπα φέρονται πως είναι θύματά του.

Η ταυτότητά τους προστατεύεται, με εξαίρεση την Νόρα Χάουκλαντ, μανεκέν και ίνφλουενσερ, η οποία εκφράσθηκε δημόσια για τη βία που καταγγέλλει πως υπέστη.

Από το καλοκαίρι του 2022 ως το φθινόπωρο του 2023, ενώ διατηρούσαν σχέση, ο Χόιμπι την είχε χτυπήσει επανειλημμένα στο πρόσωπο, την είχε κλωτσήσει και γρονθοκοπήσει, την είχε αρπάξει από το λαιμό, την είχε ρίξει πάνω σ' ένα ψυγείο και την είχε εξυβρίσει, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Πρόκειται για το χειρότερο σκάνδαλο που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα η βασιλική οικογένεια. Ο βασιλιάς Χάραλντ και η βασίλισσα Σόνια είναι αμφότεροι ηλικίας 88 ετών.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που μεταδόθηκε σήμερα από τον τηλεοπτικό σταθμό TV2, περισσότεροι από 70% των Νορβηγών εκτιμούν ότι η θέση της μοναρχίας έχει εξασθενήσει τα τελευταία χρόνια.

Συμπτωματικά, η έναρξη της δίκης συμπίπτει με μια σημερινή ψηφοφορία στο νορβηγικό κοινοβούλιο για τη διατήρηση του μοναρχικού καθεστώτος στη χώρα, που αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλη πλειοψηφία.

Το πριγκιπικό ζεύγος δεν θα παραστεί στη δίκη.

Η μητέρα του κατηγορουμένου και μέλλουσα βασίλισσα Μέτε-Μάριτ δίνει και άλλες μάχες.

Στα 52 της, αντιμετωπίζει μια ανίατη πνευμονική νόσο και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να προχωρήσει σε μια επικίνδυνη μεταμόσχευση.

Μετά τη δημοσιοποίηση νέων εγγγράφων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οφείλει επίσης μετά το περασμένο σαββατοκύριακο να απαντήσει για τους κατά τα φαινόμενα στενούς δεσμούς που διατηρούσε στο παρελθόν με τον αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

Η ετυμηγορία για τον γιο της αναμένεται εβδεομάδες μετά το τέλος της δίκης, που προβλέπεται για τις 19 Μαρτίου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ