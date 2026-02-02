Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Ουίτκοφ, φτάνει αύριο στο Ισραήλ για συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον αρχηγό του IDF, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Βασικά θέματα θα είναι η επόμενη ημέρα στη Γάζα και το μέτωπο του Ιράν. Ισραηλινές πηγές που επικαλούνται διεθνή πρακτορεία και διεθνή Μέσα περιγράφουν την επίσκεψη ως μέρος μιας ευρύτερης αλυσίδας συντονισμού με την Ουάσινγκτον, καθώς οι ΗΠΑ πιέζουν για σταθεροποίηση της εκεχειρίας στη Γάζα, ενώ η ισραηλινή πλευρά επιδιώκει σαφείς αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι σε απειλές προερχόμενες από την Τεχεράνη.

Η επίσκεψη έρχεται σε μια στιγμή κρίσιμων εξελίξεων και στα δύο ζητήματα, καθώς έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη συνάντηση του Ουίτκοφ με τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγκτσί, στο πλαίσιο επανέναρξης συνομιλιών για πιθανή πυρηνική συμφωνία, με συμμετοχή και περιφερειακών χωρών.

Όπως μεταδίδεται, ο Ουίτκοφ αναμένεται να ζητήσει τις «κόκκινες γραμμές» του Ισραήλ για το Ιράν. Σε ό,τι αφορά τη Γάζα, οι ισραηλινές θέσεις —όπως αποτυπώνονται σε πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις αξιωματούχων— επιμένουν πως η πρόοδος σε πολιτικό επίπεδο περνά πρώτα από μετρήσιμα δεδομένα ασφάλειας και από μηχανισμούς που αποτρέπουν ανασυγκρότηση και επανεξοπλισμό της Χαμάς.

Πηγή: ΚΥΠΕ

