Ισραηλινός αξιωματούχος απειλεί τα F-16 της Τουρκίας, ενώ εμφανίζει την Αθήνα κρίσιμο παράγοντα στον ανασχεδιασμό της ισορροπίας δυνάμεων.

Ο Shay Gal, διευθυντής εξωτερικών σχέσεων της Israel Aerospace Industries (IAI), της εταιρείας κατασκευής όπλων στο Ισραήλ, σε άρθρο του στον ισραηλινό Τύπο στοχοποιεί ευθέως την Τουρκία και ειδικότερα τον στόλο των τουρκικών F-16, απειλώντας για παρεμβάσεις σε επίπεδο λογισμικού και επιχειρησιακής υποστήριξης.

Στόχος τα F-16 μετά τα F-35

Ο Σάι Γκαλ υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 δεν επαρκεί και ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η αποδυνάμωση της ραχοκοκαλιάς της τουρκικής αεροπορικής ισχύος.

Στο άρθρο του στην εφημερίδα Israel Hayom δηλώνει χαρακτηριστικά:

«Το ζήτημα δεν είναι πλέον η πρόσβαση στα F-35. Το ζήτημα είναι πόσο γρήγορα θα θέσουμε εκτός την επιχειρησιακή αξιοπιστία των τουρκικών F-16. Όχι θεωρητικά. Πρακτικά. Λειτουργία, λογισμικό, πρόσβαση. Οι σχετικές προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη».

Ο Gal υποστήριξε ότι τα F-16 «δεν τα δικαιούται» η Τουρκία, αλλά είναι ένα «προνόμιο» που της έχει δοθεί από τη Δύση.

«Ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα

Αίσθηση προκαλεί το μέρος του άρθρου, όπου ο Γκαλ εμφανίζεται να παραχωρεί ρόλο στην Ελλάδα για τον περιορισμό της τουρκικής ισχύος, αμφισβητώντας ευθέως τις τουρκικές θέσεις στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο Gal υποστήριξε ότι οι υπερπτήσεις στο Αιγαίο αντιβαίνουν στους κανόνες του ΝΑΤΟ. Ο ίδιος συνέκρινε τις παραβιάσεις της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας με τις αντίστοιχες της Τουρκίας στο Αιγαίο, λέγοντας ότι είναι κατά πολύ περισσότερες της Άγκυρας.

Ο ίδιος είπε ότι το Ισραήλ και η Ελλάδα συνεργάζονται για να σπάσουν τη δύναμη της Τουρκίας.

Η Τουρκία στο στόχαστρο για Λιβύη και Σομαλία.

Ο Γκαλ ασκεί έντονη κριτική στη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στο Κέρας της Αφρικής και ειδικότερα στη Μογκαντίσου, καθώς και στις συμφωνίες θαλάσσιας δικαιοδοσίας με τη Λιβύη.