Σε εξέλιξη βρίσκονται συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές στο Τορίνο της βορειοδυτικής Ιταλίας. Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε πορεία με την συμμετοχή περίπου είκοσι χιλιάδων πολιτών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση και το κλείσιμο, πριν από έξι εβδομάδες, του «κοινωνικού κέντρου» Ασκατασούνα.

Στο τέλος της κινητοποίησης, μια περιορισμένη ομάδα 150 ατόμων, με καλυμμένο το πρόσωπο, άρχισε να πετά μολότοφ και βεγγαλικά προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Με την σειρά τους, αστυνομικοί απάντησαν με καπνογόνα και αντλίες νερού. Ο μέχρι τώρα απολογισμός είναι έξι τραυματιών, η κατάσταση των οποίων δεν εμπνέει ανησυχία.

Ένα όχημα της αστυνομίας πυρπολήθηκε και συνεργείο της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai έγινε στόχος επίθεσης από μέρους βίαιων διαδηλωτών. «Οι δημοσιογράφοι μας αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν και ο τεχνικός εξοπλισμός του συνεργείου καταστράφηκε. Πρόκειται για προμελετημένες και βίαιες πράξεις που έχουν ως μοναδικό σκοπό να μας παρεμποδίσουν να καταγράψουμε τα όσα συμβαίνουν στο Τορίνο», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Rai.



Βίντεο από τις συγκρούσεις στο Τορίνο:





In Turin, tensions escalated significantly late in the evening around Corso Regina Margherita, near the recently evacuated building. A group of protesters, frequently identified as masked autonomists, anarchists, or "antagonists," deviated from the authorized route and engaged in… pic.twitter.com/DfvaMPlPLA — OSINT Europe (@Osinteurope) January 31, 2026







Italian police officer seemingly attempts to shoot man (who had been stabbing people before he arrived) in the legs.



It goes about as well as expected. Another example of why "just shoot them in the leg" isn't the right answer...#europe #enrichment #knifecrime #italy… pic.twitter.com/pkDrRuPfaE — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) June 19, 2025





Διαβάστε επίσης: Εκρήξεις στο Ιράν: Πέντε οι νεκροί - Μεταξύ τους και ένα 4χρονο κοριτσάκι





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ