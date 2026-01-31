Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε σήμερα (31/1) το πρωί σε κτίριο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Όπως ανέφερε στην κρατική τηλεόραση ο επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας, η αρχική αιτία του δυστυχήματος ήταν η συσσώρευση αερίου που διέρρευσε και τελικά προκάλεσε έκρηξη.

Το Μπαντάρ Αμπάς, είναι ένα στρατηγικό λιμάνι του νοτίου Ιράν στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου. Επίσης, η πόλη αποτελεί σημαντικό ναύσταθμο του ιρανικού πολεμικού ναυτικού.





Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα κοριτσάκι τεσσάρων ετών σκοτώθηκε από την έκρηξη, ενώ υπήρξαν 14 τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε δύο ορόφους ενός οκταώροφου κτιρίου, σε αυτοκίνητα και καταστήματα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνεργεία διάσωσης και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, πρόσθεσε.

Έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διευκρινιστούν οι λόγοι που οδήγησαν στην τραγωδία, τόνισε ο Μεχρντάντ Χασανζαντέχ, γενικός διευθυντής διαχείρισης κρίσεων της επαρχίας Χορμοζγκάν, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο Irna.

Εικόνες που μεταδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι ένα μέρος της πρόσοψης του κτιρίου έχει ανατιναχθεί.





Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, στην πόλη Αχβάζ, στην επαρχία Κουζεστάν, στα σύνορα με το Ιράκ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από έκρηξη που προκλήθηκε επίσης από διαρροή αερίου.

Συνεργεία διάσωσης άρχισαν να καθαρίζουν μπάζα για να προσφέρουν βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από συντρίμμια, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Οι εκρήξεις σημειωθηκαν σε ένα τεταμένο πλαίσιο καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές για επιθέσεις κατά του Ιράν και έχει αναπτύξει ναυτικές στρατιωτικές μονάδες στον Κόλπο.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις οποίες στόχος της έκρηξης στο Μπαντάρ Αμπάς ήταν ο διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης είναι «εντελώς ψευδείς».

Παράλληλα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν το πρακτορείο Reuters ότι το Τελ Αβίβ δεν εμπλέκεται στις εκρήξεις.





🚨 Multiple explosions inside Iran!



In Bandar Abbas, the commentator says the building was hit and that the explosion had an unusually intense sound.



In Ahvaz, the building shows extensive structural damage consistent with a powerful explosion, with collapsed floors, shattered… pic.twitter.com/Inuu57XQXt — The Iran Watcher 🇮🇷 (@prznsoccer) January 31, 2026





Πηγή: Ertnews.gr





