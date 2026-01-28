Ολοκληρώθηκε από τις αρμόδιες αρχές η διαδικασία ταυτοποίησης όλων των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ενώ ακόμη τρία άτομα τραυματίστηκαν. Την ίδια στιγμή, παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, την Πέμπτη (29/1) αναμένεται να εκδοθούν τα απαραίτητα έγγραφα από τις ρουμανικές αρχές, προκειμένου να δρομολογηθεί ο επαναπατρισμός των σορών. Η μεταφορά τους στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί με στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-130, το οποίο βρίσκεται στην Ελευσίνα. Το μεταγωγικό αεροσκάφος βρίσκεται σε ετοιμότητα και για να παραλάβει τους τραυματίες του τροχαίου.

Όσον αφορά τους τραυματίες, οι δύο βρίσκονται σε κατάσταση που τους επιτρέπει να ταξιδέψουν πίσω στην Ελλάδα. Ο τρίτος, ο οποίος φέρει πιο σοβαρά τραύματα χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του και θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση, θα αξιολογηθεί το εάν αυτή θα πραγματοποιηθεί στη Ρουμανία ή στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, όλοι έχουν πλέον ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο.

Τα παραπάνω επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο Γιάννης Λοβέρδος, σημειώνοντας παράλληλα ότι το μεγαλύτερο σε ηλικία θύμα της τραγωδίας ήταν 30 ετών.

Διαβάστε επίσης: Tραυματίας οπαδός ΠΑΟΚ: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση»

Πηγή: Πρώτο Θέμα