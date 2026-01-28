«Κόλλησε το τιμόνι κατά την προσπέραση λόγω lane assistant» φέρεται να είπε ένας από τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ για το φονικό τροχαίο στη Ρουμανία στον Έλληνα γιατρό, Δημήτρη Κουκούλα που βρέθηκε στο σημείο, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο ίδιος εμφανίστηκε συγκλονισμένος στον αέρα λέγοντας πως δεν είναι καλά, «δεν έχω αναπνοές, ήμουν με τη μητέρα ενός εκ των άτυχων παιδιών» ανέφερε ενώ πρόσθεσε ότι επικοινώνησε χθες (27/1) το βράδυ με συγγενείς των παιδιών ενώ ενημερώθηκε ότι η μητέρα του πολυτραυματία είναι καθ' οδόν για Ρουμανία.

Ωστόσο μένει να φανεί από την έρευνα αν όντως έχει γίνει κάτι τέτοιο, καθώς το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας απενεργοποιείται αυτόματα αν ο οδηγός ανάψει φλας, καθώς «αντιλαμβάνεται» ότι γίνεται αλλαγή λωρίδας εκούσια.

Εν προκειμένω, φαίνεται από το βίντεο ότι ο οδηγός είχε ανάψει φλας, άρα αν το lane assistance λειτούργησε κανονικά δεν θα έπρεπε να τραβήξει τον οδηγό πίσω στη λωρίδα.

Νεκροί επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ

Το μαντάτο που ταξίδεψε σε χρόνο ρεκόρ, χτες το μεσημέρι, από την Ρουμανία στην Ελλάδα ήταν κυριολεκτικά μαύρο. Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε ένα άκρως σοκαριστικό τροχαίο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους από την Ελλάδα στη Λυών τη Γαλλίας για να απολαύσουν την Πέμπτη την αγαπημένη τους ομάδα, τον Δικέφαλο του Βορρά.

Μια dash cam (κάμερα ταμπλό οχήματος) ενός φορτηγού που κινούνταν στον δρόμο, υπήρξε αδιάψευστος μάρτυρας του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χτες στην κομητεία Τίμις, στην οδό DN6 - E70, κοντά στην πόλη Λουγκογιέλουλ, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου Λούγκοϊ.

Το μαύρο βαν με τους δέκα φιλάθλους του ΠΑΟΚ είχε μόλις πραγματοποιήσει προσπέραση στο φορτηγό με την dash cam, στην συνέχεια φαίνεται ότι το βαν προχωρά προς την δεξιά λωρίδα όμως αίφνης το όχημα βγαίνει ξανά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούεται μετωπικά με διερχόμενο φορτηγό.

Τα όσα κατέγραψε η κάμερα κόβουν την ανάσα. Η σύγκρουση είναι σφοδρότατη. Το όχημα εκτινάχθηκε με ορμή εκτός οδοστρώματος ενώ διάφορα αντικείμενα πετάχτηκαν μέσα από το βαν.

Επαφή με τραυματίες και ελληνικές αρχές



Ο κ. Κούκουλας επιβεβαίωσε ότι δύο από τους τρεις τραυματίες είναι σε θέση να επικοινωνούν και νοσηλεύονται στις κλινικές που έχουν ήδη αναφερθεί από τις αρχές. Όπως είπε, βρέθηκε στο νοσοκομείο και κατά την επίσκεψη της Ελληνίδας πρέσβειρας και του προξένου, ενώ στους θαλάμους εισήλθε και μικρή ομάδα οπαδών του ΠΑΟΚ για να δουν τους τραυματισμένους φίλους τους.

Ένας από τους τραυματίες φέρει κατάγματα στα κάτω άκρα, ωστόσο η γενική του κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή.

Σε εξέλιξη ταυτοποιήσεις και νεκροτομές



Όπως ανέφερε, από νωρίς το πρωί έχουν φτάσει στην Τιμισοάρα γονείς των θυμάτων, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης, νεκροψίας και νεκροτομής. Το σχετικό πρωτόκολλο έχει ήδη ενεργοποιηθεί, με τις διαδικασίες να πραγματοποιούνται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Ο ίδιος δήλωσε συγκλονισμένος, καθώς ήρθε σε επαφή με συγγενείς των θυμάτων, σημειώνοντας ότι οι οικογένειες βρίσκονται ήδη στη Ρουμανία από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα.

Τι είναι το lane assist

Το lane assist είναι ένα σύστημα υποβοήθησης οδηγού που βοηθά το αυτοκίνητο να παραμένει εντός της λωρίδας κυκλοφορίας του.

Το σύστημα παρακολουθεί τις διαγραμμίσεις του δρόμου μέσω κάμερας κι αν ανιχνεύσει ότι το όχημα φεύγει από τη λωρίδα, επεμβαίνει ενεργά στο τιμόνι και το επαναφέρει στη «σωστή» θέση.

Ο οδηγός παραμένει υπεύθυνος για τον έλεγχο, αλλά το σύστημα βοηθά σημαντικά, ειδικά σε μεγάλες αποστάσεις ή όταν υπάρχει κόπωση.

Το εν λόγω σύστημα διαφέρει από όχημα σε όχημα καθώς υπάρχουν και περιπτώσει που κρατά ενεργά το αυτοκίνητο στο κέντρο της λωρίδας, κάνοντας συνεχείς μικρές διορθώσεις στο τιμόνι.





Διαβάστε επίσης: Οπαδοί του ΠΑΟΚ σκέπασαν τα συντρίμμια στη Ρουμανία με μπλούζες και κασκόλ



Πηγή: Πρώτο Θέμα, ERTnews