Συγκίνηση προκαλούν οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας στη Ρουμανία, όπου ένα βαν που μετέφερε φιλάθλους του ΠΑΟΚ με τελικό προορισμό τη Γαλλία συγκρούστηκε με μια νταλίκα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά από τα δέκα άτομα που επέβαιναν στο βαν.

Κατά την επιστροφή τους από τη Γαλλία, περίπου 200 φίλοι του ΠΑΟΚ ταξίδεψαν οργανωμένα με τέσσερα πούλμαν μέχρι την Τιμισοάρα, ώστε να βρεθούν κοντά στους τραυματίες οπαδούς που νοσηλεύονται στο εκεί νοσοκομείο, ενώ κάποιοι άλλοι βρέθηκαν στο σημείο που εκτυλίχθηκε το φρικτό τροχαίο.

Αρκετά συντρίμμια υπάρχουν ακόμη στο σημείο στα πλάγια του δρόμου και οπαδοί προχώρησαν σε μια συγκινητική κίνηση, καλύπτοντάς τα με σημαίες, μπλούζες και κασκόλ της αγαπημένης τους ομάδας, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του ThessPost.gr.

Ο δρόμος που έγινε το τροχαίο χθες χαρακτηρίζεται από τους Ρουμάνους ως καρμανιόλα ή αλλιώς ο «δρόμος του θανάτου».

Ρουμανικά μέσα αναφέρουν ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν καταγραφεί πάνω από 320 ατυχήματα τον τελευταίο χρόνο.

Πηγή: skai.gr