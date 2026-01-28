Την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Όπως δήλωσε, «είναι λάθος να ξεκινήσει ξανά ένας πόλεμος», υπογραμμίζοντας ότι η κλιμάκωση δεν θα οδηγήσει σε λύση. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ απηύθυνε, παράλληλα, μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, καλώντας την Ουάσιγκτον να προσεγγίσει το Ιράν με σταδιακό και ρεαλιστικό τρόπο.

«Η συμβουλή μου προς τους Αμερικανούς φίλους μας είναι να κλείσουν τα ζητήματα με το Ιράν ένα προς ένα, ξεκινώντας από το πυρηνικό και όχι να τα αντιμετωπίσουν ως ένα ενιαίο πακέτο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Διαβάστε επίσης: Ανησυχία Τουρκίας: Eτοιμάζει «buffer zone» σε περίπτωση κατάρρευσης του Ιράν

Σύμφωνα με τον Φιντάν, μια συνολική διαπραγμάτευση που θα περιλαμβάνει πολλαπλές απαιτήσεις ταυτόχρονα θα ήταν δύσκολο να γίνει αποδεκτή από την ιρανική πλευρά, καθώς θα μπορούσε να εκληφθεί ως ταπεινωτική και δύσκολα διαχειρίσιμη σε εσωτερικό πολιτικό επίπεδο.

Ο Τούρκος υπουργός εκτίμησε ότι μια πιο «ανεκτή» και σταδιακή διαδικασία θα μπορούσε να διευκολύνει την αποκλιμάκωση και να δημιουργήσει συνθήκες ουσιαστικού διαλόγου, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή.



