Σχέδια για τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας στην ιρανική πλευρά των συνόρων εξετάζει η Τουρκία, σε περίπτωση που εκδηλωθεί το χειρότερο σενάριο και καταρρεύσει η κυβέρνηση στην Τεχεράνη, με στόχο την αποτροπή ενός νέου μαζικού κύματος προσφύγων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Middle East Eye, ανώτατα στελέχη του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσαν βουλευτές σε κλειστή συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, παρουσιάζοντας διαφορετικά πιθανά σενάρια για τις εξελίξεις στο Ιράν.

Ένας εκ των συμμετεχόντων ανέφερε ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι χρησιμοποίησαν τον όρο «buffer zone» (ζώνη ασφαλείας), περιγράφοντας την πρόθεση της Άγκυρας να κάνει «ό,τι είναι δυνατόν» ώστε να αποτραπεί νέα εισροή προσφύγων στη χώρα.

Άλλη πηγή, ωστόσο, σημείωσε ότι ο όρος δεν χρησιμοποιήθηκε ρητά, αν και κατέστη σαφές πως η Τουρκία είναι διατεθειμένη να υπερβεί τα συνήθη μέτρα φύλαξης των συνόρων.

«Η ουσία ήταν ότι ό,τι μπορεί να γίνει στην ιρανική πλευρά των συνόρων, θα πρέπει να γίνει, ώστε όσοι επιχειρήσουν να μετακινηθούν λόγω μεταναστευτικής κρίσης να παραμείνουν εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά δεύτερη πηγή.



Ενίσχυση της συνοριακής ασφάλειας

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έχει ήδη ανακοινώσει ότι έχει ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια κατά μήκος των 560 χιλιομέτρων συνόρων με το Ιράν, με τη δημιουργία τεχνολογικά αναβαθμισμένου συστήματος φυσικών εμποδίων.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται:

203 ηλεκτροοπτικοί πύργοι επιτήρησης

43 πύργοι με ανελκυστήρες

380 χλμ. προκατασκευασμένου τσιμεντένιου τείχους

553 χλμ. αμυντικών τάφρων

Παράλληλα, οι συνοριακές περιοχές παρακολουθούνται σε 24ωρη βάση μέσω συστημάτων αναγνώρισης και επιτήρησης, drones και αεροσκαφών.



Βίαιες διαδηλώσεις και ανησυχία για αποσταθεροποίηση

Τουρκικά μέσα μετέδωσαν ότι κατά την ίδια ενημέρωση, αξιωματούχοι ανέφεραν πως περίπου 4.000 Ιρανοί έχουν σκοτωθεί και 20.000 τραυματιστεί στις πρόσφατες αιματηρές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης.

Οι διαμαρτυρίες ξέσπασαν λόγω της ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού και της κατάρρευσης του ιρανικού νομίσματος, εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλη τη χώρα και, σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, καταπνίγηκαν με δυσανάλογη χρήση βίας, ενώ επιβλήθηκε και εκτεταμένο μπλακ άουτ στο διαδίκτυο.



Στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Άγκυρα αντιτίθεται σε κάθε ξένη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν και κάλεσε τις ΗΠΑ να επιδιώξουν διπλωματική λύση.

Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αρχικά απειλητικός έναντι της Τεχεράνης, στη συνέχεια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, η Ουάσιγκτον εξετάζει πλέον στοχευμένα πλήγματα κατά Ιρανών αξιωματούχων που θεωρεί υπεύθυνους για την αιματηρή καταστολή.

Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή ενισχύεται, με πολεμικά πλοία, συστήματα αεράμυνας και αεροσκάφη να έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Τη Δευτέρα, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έφθασε σε ύδατα της Μέσης Ανατολής.

Φόβοι για νέο προσφυγικό κύμα

Η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις με ιδιαίτερη ανησυχία, έχοντας ήδη βιώσει τις συνέπειες της εισβολής στο Ιράκ το 2003 και του συριακού εμφυλίου, που οδήγησαν στην είσοδο εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων στη χώρα.

Η τουρκική κοινωνία παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στο ζήτημα των προσφύγων, με 2,7 εκατομμύρια Σύρους να βρίσκονται ακόμη στη χώρα, αν και πολλοί επιστρέφουν πλέον στη Συρία.

Σύμφωνα με προηγούμενες εκτιμήσεις Τούρκων αξιωματούχων, μια πλήρους κλίμακας σύγκρουση Ισραήλ–Ιράν θα μπορούσε να ωθήσει έως και ένα εκατομμύριο Ιρανούς πρόσφυγες προς τα τουρκικά σύνορα. Η Άγκυρα έχει καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθεται να εφαρμόσει πολιτική «ανοιχτών συνόρων», πέραν περιπτώσεων άμεσης ανθρωπιστικής ανάγκης.

Ανοιχτό παραμένει, πάντως, το ερώτημα για τη στάση της Τουρκίας σε περίπτωση μαζικής μετακίνησης Αζέρων Τούρκων από το Ιράν, οι οποίοι αριθμούν τουλάχιστον 12 εκατομμύρια, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει εσωτερικές πολιτικές πιέσεις.