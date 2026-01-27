Τουρκία-Νιγηρία θεμελιώνουν ενεργειακό και αμυντικό άξονα

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος της Νιγηρίας, Μπόλα Αχμέντ Τινούμπου, έδωσαν το πολιτικό περίγραμμα μιας σχέσης που μετακινείται από το διμερές εμπόριο σε πιο σύνθετες μορφές στρατηγικής συνεργασίας. Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε τη βούληση για εμβάθυνση των δεσμών «σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από το εμπόριο και την ενέργεια έως την αμυντική βιομηχανία και την εκπαίδευση», σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες συνεχίζουν την πορεία τους «σε επίπεδο στρατηγικής εταιρικής σχέσης».

Η ενεργειακή διάσταση αναδείχθηκε ως κεντρικός άξονας της προσέγγισης.

Όπως τόνισε ο Ερντογάν, «η Νιγηρία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αφρική. Από το 2023, όταν ο κ. Τινούμπου ανέλαβε την εξουσία, ο τομέας της ενέργειας κατέχει σημαντική θέση στις προσπάθειές του για την αναδιάρθρωση της οικονομίας της χώρας».

Στο ίδιο πλαίσιο, η Άγκυρα δηλώνει έτοιμη να κινηθεί τόσο επενδυτικά όσο και εμπορικά, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει το ενεργειακό δυναμικό της Νιγηρίας.

Ρόλος-κλειδί για Τουρκικά Πετρέλαια και Botaş

Η τουρκική πλευρά έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργασία κρατικών ενεργειακών κολοσσών με νιγηριανές εταιρείες.

«Θέλουμε να αξιολογήσουμε το δυναμικό αυτού του τομέα, τόσο από επενδυτική όσο και από εμπορική άποψη. Δίνουμε μεγάλη σημασία στη συνεργασία της Τουρκικών Πετρελαίων και της Botaş με νιγηριανές εταιρείες», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, συνδέοντας την ενεργειακή διπλωματία με τη μακροπρόθεσμη παρουσία της Τουρκίας στην αφρικανική ήπειρο.

Αμυντική συνεργασία και γεωπολιτικό αποτύπωμα

Πέραν της ενέργειας, ιδιαίτερο συμβολισμό φέρει και η υπογραφή συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου συμφωνιών. Η αμυντική διάσταση λειτουργεί συμπληρωματικά προς την οικονομική, ενισχύοντας το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Τουρκίας σε μια χώρα-κλειδί για τη Δυτική Αφρική και τη ζώνη του Κόλπου της Γουινέας.

Εννέα συμφωνίες

Συνολικά, παρουσία των δύο προέδρων, υπεγράφησαν εννέα συμφωνίες μεταξύ Τουρκίας και Νιγηρίας, επισφραγίζοντας την πολιτική βούληση για συστηματική και πολυεπίπεδη συνεργασία. Το μήνυμα που εκπέμπεται από την Άγκυρα είναι ότι η Τουρκία επενδύει σε στρατηγικές σχέσεις που συνδυάζουν ενέργεια, άμυνα και οικονομία, επιδιώκοντας ρόλο διαμορφωτή ισορροπιών σε μια Αφρική που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο βάρος στο διεθνές σύστημα.

