«Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, στο παρελθόν είχαμε πολύ καλές σχέσεις, ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες βλέπουμε αυτές τις σχέσεις να επιδεινώνονται. Επομένως, δεν τίθεται ζήτημα “εξομάλυνσης” με την Τουρκία, διότι οι σχέσεις μας με την Τουρκία υφίστανται», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο πρακτορείο APA του Αζερπαϊτζάν.

«Εδώ και δεκαετίες διατηρούμε διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία. Δυστυχώς, όμως, το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις αυτές έχουν επιδεινωθεί και αυτό ήταν δική τους επιλογή. Ο καθένας μπορεί να εικάζει τους λόγους, όμως δεν θα προβώ σε εικασίες στη συγκεκριμένη συνέντευξη – είναι απλώς ένα γεγονός. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να επιδεινώσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας με την Τουρκία, πέραν του σημείου στο οποίο ήδη βρίσκονται.

Περίπου πριν από έναν μήνα πραγματοποιήθηκε συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων και από τις δύο πλευρές, με στόχο τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμος σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά το Αζερμπαϊτζάν, στο παρελθόν ο συνάδελφός μου, υπουργός Εξωτερικών της χώρας, είχε μεταφέρει ορισμένα μηνύματα εκ μέρους μας προς την Τουρκία, όμως το τελευταίο διάστημα αυτή η διαδικασία έχει σταματήσει.

Ελπίζω ότι θα φτάσουμε σε ένα διαφορετικό, καλύτερο μέλλον στις σχέσεις μας με την Τουρκία, αλλά αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από την τουρκική πλευρά», κατέληξε ο κ. Σαάρ.

Διαβάστε επίση: Eπίθεση κατά του Ιράν είναι επίθεση και κατά της Χεζμπολάχ, λέει ο ηγέτης της