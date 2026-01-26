Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Τεχεράνης θα στοχεύσει επίσης τους μαχητές του και προειδοποίησε ότι οποιοσδήποτε νέος πόλεμος κατά του Ιράν θα πυροδοτήσει την ένταση στην περιοχή.

«Αντιμέτωποι με επιθετικότητα που δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ μας... είμαστε στόχος οποιασδήποτε πιθανής επιθετικότητας και είμαστε αποφασισμένοι να αμυνθούμε», δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα προς τους υποστηρικτές του σε συγκέντρωση αλληλεγγύης για το Ιράν.

«Θα επιλέξουμε εκείνη τη στιγμή πώς θα ενεργήσουμε... αλλά δεν είμαστε ουδέτεροι», είπε, προειδοποιώντας ότι «ένας πόλεμος κατά του Ιράν αυτή τη φορά θα πυροδοτήσει την ένταση στην περιοχή».

Πηγή: ΚΥΠΕ

