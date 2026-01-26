Ο υψηλότερος σε ιεραρχία στρατηγός της Κίνας, ο στρατηγός Ζανγκ Γιουξιά, κατηγορείται για διαρροή κρίσιμων πληροφοριών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για δωροδοκίες σε αντάλλαγμα για προαγωγές υψηλόβαθμων στελεχών, σύμφωνα με την Wall Street Journal που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν εσωτερική ενημέρωση υψηλού επιπέδου. Αυτή η αποκάλυψη έρχεται εν μέσω μιας εκτεταμένης εκκαθάρισης στη στρατιωτική ηγεσία της Κίνας, η οποία θεωρείται η πιο επιθετική από την εποχή του Μάο Τσετούνγκ.



Η ενημέρωση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου και αφορούσε μερικούς από τους υψηλότερους αξιωματικούς του στρατού, προηγήθηκε της επίσημης ανακοίνωσης από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Κίνας για έρευνα κατά του Ζανγκ Γιουξιά, ενός από τους πιο έμπιστους στρατιωτικούς συμμάχους του ηγέτη Σι Τζινπίνγκ. Η ανακοίνωση ανέφερε απλώς έρευνα για σοβαρές παραβιάσεις κομματικής πειθαρχίας και κρατικών νόμων, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο Ζανγκ κατηγορείται για σχηματισμό πολιτικής κλίκας, όρος που περιγράφει προσπάθειες δημιουργίας δικτύων επιρροής που υπονομεύουν την ενότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος, και για κατάχρηση εξουσίας εντός της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, του ανώτατου οργάνου λήψης αποφάσεων του κόμματος για στρατιωτικά ζητήματα. Επιπλέον, εξετάζεται ο ρόλος του σε μια ισχυρή υπηρεσία υπεύθυνη για την έρευνα, ανάπτυξη και προμήθεια στρατιωτικού υλικού, όπου φέρεται να δέχθηκε τεράστια χρηματικά ποσά σε αντάλλαγμα για προαγωγές σε αυτό το σύστημα υψηλού προϋπολογισμού.Η πιο συγκλονιστική κατηγορία, που αποκαλύφθηκε κατά την κλειστή ενημέρωση, αφορά τη διαρροή βασικών τεχνικών δεδομένων για τα πυρηνικά όπλα της Κίνας προς τις ΗΠΑ. Μέρος των αποδείξεων προέρχεται από τον Γκου Τζουν, πρώην γενικό διευθυντή της China National Nuclear Corp., μιας κρατικής εταιρείας που επιβλέπει όλες τις πτυχές των πολιτικών και στρατιωτικών πυρηνικών προγραμμάτων της Κίνας.

Το Πεκίνο ανακοίνωσε έρευνα κατά του Γκου την περασμένη Δευτέρα για παρόμοιες παραβιάσεις.Οι πηγές ανέφεραν ότι η έρευνα στον Γκου συνδέει τον Ζανγκ με παραβίαση ασφαλείας στον πυρηνικό τομέα, χωρίς όμως να δοθούν λεπτομέρειες κατά την ενημέρωση. Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον δήλωσε ότι η απόφαση για έρευνα υπογραμμίζει την "πλήρη κάλυψη και μηδενική ανοχή" της ηγεσίας κατά της διαφθοράς.

Ο Ζανγκ, μέλος του ελίτ Πολιτικού Γραφείου του κόμματος και "πρίγκιπας", απόγονος επαναστατικών ηγετών όπως και ο Σι, είχε στενούς δεσμούς με τον ηγέτη, καθώς ο πατέρας του πολέμησε δίπλα στον πατέρα του Σι κατά τον κινεζικό εμφύλιο. Αναλυτές χαρακτηρίζουν αυτή την πτώση ως "άνευ προηγουμένου" και "ολική εξόντωση" της υψηλής διοίκησης.

Η ενημέρωση συνέδεσε επίσης την πτώση του Ζανγκ με την προαγωγή του πρώην υπουργού Άμυνας Λι Σανγκφού, τον οποίο φέρεται να προώθησε σε αντάλλαγμα για μεγάλες δωροδοκίες. Ο Λι εξαφανίστηκε από τη δημόσια σκηνή το 2023 και αποπέμφθηκε ως υπουργός, ενώ αποβλήθηκε από το κόμμα το επόμενο έτος για διαφθορά

.Σε ένδειξη του βάθους της έρευνας, ο Σι διόρισε ειδική ομάδα για να εξετάσει την πενταετή θητεία του Ζανγκ ως διοικητή της Στρατιωτικής Περιφέρειας Σενγιάνγκ (2007-2012). Η ομάδα έφτασε στη βορειοανατολική πόλη Σενγιάνγκ, επιλέγοντας να μείνει σε ξενοδοχεία αντί για στρατιωτικές βάσεις, για να αποφύγει δίκτυα υποστήριξης του Ζανγκ

.Οι αρχές έχουν κατασχέσει κινητά από αξιωματικούς που προήχθησαν μαζί με τον Ζανγκ και τον στρατηγό Λιου Ζενλί, του οποίου η έρευνα ανακοινώθηκε επίσης το Σάββατο. Χιλιάδες αξιωματούχοι με δεσμούς στους δύο άνδρες θεωρούνται πιθανοί στόχοι.Αυτή η πτώση διευρύνει την πολυετή εκστρατεία του Σι κατά της διαφθοράς και της πολιτικής αναξιοπιστίας στις ένοπλες δυνάμεις. Αναλυτές σημειώνουν ότι η απομάκρυνση ακόμα και ενός προσωπικού φίλου του Σι δείχνει απεριόριστο ζήλο, ενώ η αδιαφάνεια του συστήματος δυσκολεύει την κατανόηση των κινήτρων.

Ένα κύριο άρθρο της PLA Daily κατηγόρησε τον Ζανγκ για "σοβαρή καταπάτηση" της εξουσίας του προέδρου της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, υπονοώντας ότι είχε υπερβολική δύναμη έξω από τον Σι. Παρά τις αιτίες, η απόφαση δείχνει εδραίωση της εξουσίας του Σι, όχι αδυναμία.

Οι επιπτώσεις αφορούν την ετοιμότητα του στρατού, καθώς η αποκεφαλισμένη δομή ηγεσίας μπορεί να επηρεάσει επιχειρήσεις, όπως ο έλεγχος της Ταϊβάν. Το Πεκίνο φαίνεται να προτιμά διαπραγματεύσεις με τον Πρόεδρο Τραμπ για εμπόριο και ασφάλεια, ενώ πάνω από 50 υψηλόβαθμοι έχουν απομακρυνθεί από το καλοκαίρι του 2023

.Η Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή, που ξεκίνησε με έξι επαγγελματίες στρατιωτικούς το 2022, έχει πλέον μόνο έναν εν ενεργεία, τον στρατηγό Ζανγκ Σενγκμίν, πολιτικό αξιωματούχο. Αναλυτές προειδοποιούν ότι αυτό το κενό μπορεί να επηρεάσει την ετοιμότητα για σύνθετες επιχειρήσεις βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.