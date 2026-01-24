Η Κίνα ανακοίνωσε ότι ο ανώτατος εν ενεργεία στρατηγός της χώρας βρίσκεται υπό έρευνα για «σοβαρές παραβιάσεις πειθαρχίας και του νόμου», σε μία από τις πιο ηχηρές εκκαθαρίσεις στη στρατιωτική ηγεσία των τελευταίων δεκαετιών. Όπως ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται ο Τσανγκ Γιουσιά, αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής (CMC), και ο Λιου Τζενλί, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Επιτροπής.

Ο στενότερος στρατιωτικός σύμμαχος του Σι

Ο Τσανγκ Γιουσιά θεωρείται εδώ και χρόνια ο στενότερος στρατιωτικός σύμμαχος του προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Ως δεύτερος στην ιεραρχία της CMC –του ανώτατου οργάνου διοίκησης των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων– και μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος, κατείχε κομβικό ρόλο στη χάραξη στρατηγικής και στον εκσυγχρονισμό του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA).

Πρωτοφανής εξέλιξη μετά την Πολιτιστική Επανάσταση

Η απομάκρυνση του Τσανγκ συνιστά μόλις τη δεύτερη περίπτωση εν ενεργεία αντιπροέδρου της CMC που τίθεται εκτός από την εποχή της Πολιτιστικής Επανάστασης (1966–1976). Ο ίδιος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τον Νοέμβριο, όταν είχε συναντήσεις στη Μόσχα με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας.

Συνεχιζόμενη εκστρατεία κατά της διαφθοράς

Οι έρευνες εντάσσονται στη μακρόχρονη εκστρατεία κατά της διαφθοράς που ξεκίνησε ο Σι Τζινπίνγκ το 2012 και η οποία τα τελευταία χρόνια έχει πλήξει καίρια τον στρατό. Το 2023 στο στόχαστρο βρέθηκε η στρατηγικής σημασίας Πυραυλική Δύναμη, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 αποβλήθηκαν από το κόμμα οκτώ κορυφαίοι στρατηγοί. Δύο πρώην υπουργοί Άμυνας έχουν επίσης καθαιρεθεί τα τελευταία χρόνια.

Διεθνής ανησυχία και γεωπολιτικές προεκτάσεις

Ξένοι διπλωμάτες και αναλυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς η έρευνα αφορά πρόσωπο-κλειδί τη στιγμή που το Πεκίνο επιταχύνει τον στρατιωτικό του εκσυγχρονισμό και επιδεικνύει αυξημένη ισχύ στην Ανατολική και Νότια Σινική Θάλασσα, αλλά και γύρω από την Ταϊβάν. Η Κίνα πραγματοποίησε πέρυσι τις μεγαλύτερες στρατιωτικές ασκήσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ πέριξ του νησιού.

«Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, το μήνυμα όμως είναι σαφές»

Αναλυτές εκτιμούν ότι η καθημερινή λειτουργία του στρατού δεν θα διαταραχθεί άμεσα, ωστόσο η στοχοποίηση του Τσανγκ δείχνει ότι ο Σι επιδιώκει να απαντήσει στην κριτική πως οι εκκαθαρίσεις ήταν επιλεκτικές. «Ο πρόεδρος στρέφεται πλέον και σε στενούς του συμμάχους, στέλνοντας μήνυμα ότι κανείς δεν είναι υπεράνω», σημειώνουν ειδικοί.

Έμπειρος στρατιωτικός και ένθερμος εκσυγχρονιστής

Γεννημένος στο Πεκίνο, ο Τσανγκ κατατάχθηκε στον στρατό το 1968 και πολέμησε στον σύντομο αλλά αιματηρό πόλεμο με το Βιετνάμ το 1979, καθώς και σε μεταγενέστερες συνοριακές συγκρούσεις. Η εμπειρία αυτή τον διαμόρφωσε ως ένθερμο υποστηρικτή του εκσυγχρονισμού σε τακτικές, οπλικά συστήματα και εκπαίδευση. Παρότι αναμενόταν να αποσυρθεί το 2022 λόγω ηλικίας, παρέμεινε στην κορυφή της στρατιωτικής ιεραρχίας, κάτι που αποδιδόταν στην εμπιστοσύνη του Σι.

Πλήγμα στον εκσυγχρονισμό και στην αμυντική βιομηχανία

Η εκστρατεία κατά της διαφθοράς έχει ήδη επιβραδύνει προγράμματα προμήθειας προηγμένων οπλικών συστημάτων και έχει επηρεάσει τα έσοδα μεγάλων κινεζικών αμυντικών ομίλων, την ώρα που το Πεκίνο έχει θέσει ως στόχο την ολοκλήρωση του στρατιωτικού εκσυγχρονισμού έως το 2035 και τη μετατροπή του PLA σε «παγκόσμιας κλάσης» δύναμη έως το 2049.