Ο πρίγκιπας Χάρι, ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά Καρόλου, απαντώντας στο σχόλιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι τα ΝΑΤΟϊκά στρατεύματα έμειναν μακριά από την πρώτη γραμμή στο Αφγανιστάν, δήλωσε ότι οι «θυσίες» που έκαναν οι ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις κατά τον πόλεμο αυτόν «δικαιούνται να αναφέρονται με αλήθειες και με σεβασμό».

«Υπηρέτησα εκεί, έκανα ισόβιους φίλους εκεί. Και έχασα φίλους εκεί. Μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο είχε 457 νεκρούς στρατιώτες», τόνισε στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ