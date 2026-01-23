Η δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο Αφγανιστάν ήταν «προσβλητική και ειλικρινά αποκρουστική», δήλωσε σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

«Θεωρώ τις παρατηρήσεις του προέδρου Τραμπ προσβλητικές και ειλικρινά αποκρουστικές και δεν μου προκαλεί έκπληξη ότι προκάλεσαν τέτοιο πόνο στους αγαπημένους όσων σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν», τόνισε ο Στάρμερ σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι αν ο ίδιος είχε κάνει τέτοιου είδους σχόλιο, «σίγουρα θα ζητούσε συγγνώμη».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός απέτισε φόρο τιμής στους 457 Βρετανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν μεταξύ 2001 και 2021 στο πλαίσιο ενός διεθνούς συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε οργή στους Βρετανούς βουλευτές και βετεράνους με τον ισχυρισμό του ότι τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο Αφγανιστάν. Ο Τραμπ έκανε τα σχόλιά του σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox News, στην οποία επανέλαβε την άποψή του ότι το ΝΑΤΟ δεν θα υποστήριζε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν του ζητούνταν. Όπως είπε, «δεν τους χρειασθήκαμε ποτέ». «Είπαν ότι θα στείλουν μερικά στρατεύματα στο Αφγανιστάν ... και το έκαναν, έμειναν λίγο πίσω, λίγο μακριά από τις γραμμές του μετώπου».

Οι παρατηρήσεις του προκάλεσαν καταδίκη απ' όλο το πολιτικό φάσμα, με επικριτές να επισημαίνουν ότι 457 Βρετανοί σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν και να υπογραμμίζουν το γεγονός ότι ο Τραμπ απέφυγε τη στρατιωτική θητεία του στο Βιετνάμ.

Πηγή: ΑΠΕ