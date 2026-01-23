Η διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας Ukrenergo, ανακοίνωσε σήμερα ότι η κατάσταση στον ενεργειακό τομέα επιδεινώθηκε «σημαντικά» το πρωί , μετά τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις, προσθέτοντας ότι σε αρκετές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιούνται επείγουσες επισκευαστικές εργασίες.

Η Ukrenergo στην ανακοίνωση της προσθέτει ότι οι έκτακτες διακοπές ρεύματος βρίσκονται σε ισχύ στις περισσότερες περιοχές της χώρας και ότι ελπίζει ότι οι επισκευές θα ολοκληρωθούν «στο εγγύς μέλλον».

Διαβάστε επίσης: H ΕΕ ενισχύει κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες στην Ουκρανία

Πηγή: ΑΠΕ