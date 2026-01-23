Πάνω από ένα εκατομμύριο Ουκρανοί βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση, σε συνθήκες παγετού, μετά τις συνεχείς ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της χώρας. Σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει ότι κινητοποιεί 447 γεννήτριες έκτακτης ανάγκης, αξίας 3,7 εκατομμυρίων ευρώ, από τα στρατηγικά αποθέματα της ΕΕ, για να αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος σε νοσοκομεία, καταφύγια και κρίσιμες υπηρεσίες.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν, οι γεννήτριες προέρχονται από τα στρατηγικά αποθέματα rescEU που φιλοξενούνται στην Πολωνία και θα διανεμηθούν στις πιο πληγείσες κοινότητες από το Υπουργείο Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Εδαφών της Ουκρανίας σε συνεργασία με τον ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη επειγουσών αναγκών και εντάσσεται στη συνεχή υποστήριξη της ΕΕ για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της Ουκρανίας.

Στην ανακοίνωση, τονίζεται παράλληλα ότι από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας, η ΕΕ έχει αποστείλει περίπου 10.000 γεννήτριες στην Ουκρανία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ (UCPM). Πριν τον φετινό χειμώνα, η Κομισιόν ολοκλήρωσε επίσης τη μεταφορά μιας πλήρους θερμοηλεκτρικής μονάδας, δωρεά της Λιθουανίας, σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρησιακές διαδικασίες στην ιστορία του Μηχανισμού, για να αποκατασταθεί κρίσιμη ισχύς στο ουκρανικό δίκτυο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής έχει διατεθεί πάνω από 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια, με παράδοση πάνω από 160.000 τόνων υλικών, όπως στερεά καύσιμα, συσκευές θέρμανσης, γεννήτριες και σημεία έκτακτης θέρμανσης. Παράλληλα, τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας, ενώ για τον χειμώνα η Επιτροπή έχει κινητοποιήσει 927 εκατομμύρια ευρώ για έκτακτες αγορές φυσικού αερίου, με την εξαγωγική ικανότητα ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ να βρίσκεται σε μέγιστο επίπεδο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

