Ο ανώτατος εισαγγελέας του Ιράν διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντονλαντ Τραμπτ ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις εκτελέσεις 800 συλληφθέντων διαδηλωτών, χαρακτηρίζοντάς τους «εντελώς ψευδείς». Την ίδια ώρα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεβάζουν τον απολογισμό της αιματηρής καταστολής των πανεθνικών διαδηλώσεων σε τουλάχιστον 5.002 νεκρούς, προειδοποιώντας ότι ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος λόγω του εκτεταμένου μπλακ άουτ στο διαδίκτυο, που έχει ξεπεράσει τις δύο εβδομάδες.

Οι εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένουν υψηλές, καθώς αμερικανική ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου κινείται προς τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ έκανε λόγο για μια «αρμάδα», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Αναλυτές εκτιμούν ότι η στρατιωτική συγκέντρωση παρέχει στον Αμερικανό πρόεδρο επιλογές για πλήγματα, αν και μέχρι στιγμής έχει αποφύγει την άμεση εμπλοκή, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη. Σύμφωνα με το think tank The Soufan Center, η μεταφορά στρατιωτικών μέσων δείχνει ότι το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης παραμένει ανοιχτό.



Διαβάστε επίσης: Το αντιτορπιλικό USS Roosevelt ανοικτά της Κύπρου - Σε ετοιμότητα το Ισραήλ

Η οργάνωση Human Rights Activists News Agency αναφέρει ότι η πλειονότητα των θυμάτων ήταν διαδηλωτές, ενώ δεκάδες παιδιά συγκαταλέγονται στους νεκρούς και περισσότεροι από 26.800 άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Η ιρανική κυβέρνηση έδωσε για πρώτη φορά επίσημο απολογισμό, αναφέροντας σημαντικά χαμηλότερο αριθμό θυμάτων, κάτι που αμφισβητείται έντονα από ανεξάρτητες πηγές.

Παράλληλα, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και συνοδευτικά πλοία κατευθύνονται προς την περιοχή, ενώ και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών στον Περσικό Κόλπο για αμυντικούς λόγους. Ο Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενα νέα πλήγματα κατά του Ιράν θα ήταν πολύ πιο σκληρά από προηγούμενες επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Στο εσωτερικό του Ιράν, η ηγεσία απάντησε με σκληρή ρητορική, ενώ η Επαναστατική Φρουρά επέδειξε στρατιωτικά drones, στέλνοντας μήνυμα ισχύος και απειλών προς το Ισραήλ. Οι εξελίξεις εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.