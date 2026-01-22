Ισχυρισμοί που διακινήθηκαν μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ κάνουν λόγο για παρουσία του αμερικανικού αντιτορπιλικού USS Roosevelt (DDG-80) στην Ανατολική Μεσόγειο, και συγκεκριμένα σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κύπρο, μετά από μετακίνηση του πλοίου από τον Περσικό Κόλπο.

Ακολουθεί ανάλυση με βάση διαθέσιμες ανοικτές πηγές (OSINT), επίσημα στοιχεία και ιστορικά δεδομένα.

Ικανότητες αντιπυραυλικής άμυνας (BMD)

Το USS Roosevelt ανήκει στην κλάση Arleigh Burke (Flight IIA) και διαθέτει το σύστημα μάχης Aegis με δυνατότητες αντιπυραυλικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων αναχαιτιστών SM-3 και προηγμένων ραντάρ. Οι δυνατότητες αυτές το κατατάσσουν στα πλοία πρώτης γραμμής για αποστολές ανίχνευσης, παρακολούθησης και αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων πριν πλήξουν τον στόχο τους. Στόχος τους είναι η προστασία πληθυσμών, κρίσιμων υποδομών και στρατιωτικών δυνάμεων από απειλές πυραύλων.

Ρόλος στην άμυνα του Ισραήλ

Κατά περιόδους αυξημένης έντασης Ιράν–Ισραήλ, το πλοίο έχει αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Ομάδας Κρούσης του αεροπλανοφόρου Gerald R. Ford το φθινόπωρο του 2023 και σε αποστολές υποστήριξης το 2024. Ωστόσο, δεν υπάρχουν δημόσιες επιβεβαιώσεις ότι το Roosevelt πραγματοποίησε άμεσες αναχαιτίσεις πυραύλων ή UAV. Σε επίσημες ανακοινώσεις του Πενταγώνου για συγκεκριμένα περιστατικά (Απρίλιος και Οκτώβριος 2024, Ιούνιος 2025) αναφέρονται άλλες μονάδες ως εμπλεκόμενες στις αναχαιτίσεις, με το Roosevelt να συμβάλλει κυρίως σε αποτροπή και ετοιμότητα.

Μετακίνηση από τον Περσικό Κόλπο στη Μεσόγειο

Επίσημο φωτογραφικό υλικό και αναφορές δείχνουν το πλοίο να επιχειρεί στον Αραβικό Κόλπο στις αρχές Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο της περιοχής ευθύνης της U.S. Central Command. Λίγες ημέρες αργότερα, έως τις 19–20 Ιανουαρίου, επιβεβαιώνεται η παρουσία του στη Μεσόγειο υπό τη Διοίκηση του 6ου Στόλου, γεγονός που υποδηλώνει διέλευση – πιθανότατα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, όπως σε προηγούμενες αναπτύξεις.

Εντοπισμός κοντά στην Κύπρο

Σύμφωνα με ανάλυση ανοικτών πηγών, η δραστηριότητα του ελικοπτέρου MH-60R Seahawk του πλοίου (αριθμός 166566, μοίρα HSM-79) καταγράφηκε σε περιοχή πλησίον της Κύπρου, βάσει δεδομένων παρακολούθησης πτήσεων. Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ακριβούς θέσης, καθώς οι κινήσεις πολεμικών πλοίων δεν δημοσιοποιούνται για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, η γενική ανάπτυξη του Roosevelt στην Ανατολική Μεσόγειο την ίδια περίοδο θεωρείται δεδομένη.



Προετοιμασίες στο Ισραήλ



Το Ισραήλ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ευρύτερης σύγκρουσης με το Ιράν, καταρτίζοντας σχέδια εκκένωσης πολιτικών αεροσκαφών στο εξωτερικό σε περίπτωση πολέμου. Όπως δήλωσε η υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρέγκεβ, το υπουργείο εξετάζει «κάθε σενάριο», με πιθανή μεταφορά αεροσκαφών σε χώρες όπως η Κύπρος (Λάρνακα), η Ελλάδα (Αθήνα), η Ταϊλάνδη και άλλοι προορισμοί.

Τα σχέδια αυτά παραπέμπουν στα έκτακτα μέτρα που είχαν ληφθεί κατά τη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης Ισραήλ–Ιράν, όταν αποκαλύφθηκαν τα όρια της ισραηλινής αεράμυνας και έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Τότε, οι ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες μετέφεραν συνολικά 85 επιβατικά και φορτηγά αεροσκάφη στο εξωτερικό, ενώ μεγάλες διεθνείς εταιρείες, όπως η Lufthansa, η British Airways και η Ryanair, ανέστειλαν τις πτήσεις τους προς το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Ισραήλ για την αποτελεσματικότητα συστημάτων όπως το Arrow 3 και το David’s Sling, ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι είχαν πλήξει περιοχές όπως το Τελ Αβίβ, η Χάιφα και η Μπερ Σεβά