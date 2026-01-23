Μια απρόσμενη λεπτομέρεια από την εμφάνιση του Εμανουέλ Μακρόν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναταραχή στις αγορές, και καταιγισμό από memes στα κοινωνικά δίκτυα. Τα «Top Gun» γυαλιά ηλίου που φόρεσε ο Γάλλος πρόεδρος, αξίας περίπου 775 δολαρίων, οδήγησαν τη μετοχή της κατασκευάστριας εταιρείας σε άνοδο 28% μέσα σε μία ημέρα.

Σύμφωνα με το Forbes, η ιταλική iVision Tech, η οποία εξαγόρασε το ιστορικό γαλλικό brand γυαλιών Henry Jullien το 2023, είδε την κεφαλαιοποίησή της να αυξάνεται κατά περίπου 4,1 εκατ. δολάρια, λίγες ώρες αφότου ο Μακρόν εμφανίστηκε στο βήμα του World Economic Forum φορώντας το συγκεκριμένο μοντέλο.

Πρόκειται για τα Pacific S 01 Double Gold, ένα χειροποίητο ζευγάρι γυαλιών που πωλείται προς 659 ευρώ. Ο πρόεδρος της iVision Tech, Στέφανο Φουλκίρ, δήλωσε στην Guardian ότι ο Μακρόν κατέχει τα γυαλιά από το 2024, όταν τα αγόρασε ως διπλωματικό δώρο στο περιθώριο της συνόδου G20, ενώ στη συνέχεια προμηθεύτηκε και δεύτερο ζευγάρι για προσωπική χρήση.



Η επιλογή των γυαλιών δεν ήταν μόνο στιλιστική. Όπως εξήγησε ο ίδιος ο Μακρόν, τα φόρεσε για να καλύψει μια υποεπιπεφυκιδική αιμορραγία — ένα σπασμένο αγγείο στο δεξί του μάτι — την οποία χαρακτήρισε «απολύτως ακίνδυνη». Παρ’ όλα αυτά, η εικόνα του δεν άργησε να γίνει viral, με χρήστες των social media να τον τοποθετούν, μέσω memes, σε αφίσες ταινιών όπως το Top Gun, το Cobra και το Terminator.

Στο κλίμα δεν έλειψε ούτε η πολιτική ειρωνεία. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας σκωπτικά την εμφάνιση του Γάλλου προέδρου, φέρεται να είπε: «Τον είδα χθες με εκείνα τα υπέροχα γυαλιά. Τι στο καλό συνέβη;».

Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που προκάλεσε το περιστατικό είναι ότι, σύμφωνα με την Guardian, η ιστοσελίδα της Henry Jullien κατέρρευσε για μεγάλο μέρος της ημέρας λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1921, παράγει μόλις περίπου 1.000 ζευγάρια ετησίως από το συγκεκριμένο μοντέλο, σε εργοστάσιο βόρεια της Γενεύης με προσωπικό μόλις 10 ατόμων. Τα γυαλιά συναρμολογούνται στο χέρι και κατασκευάζονται με μια «παραδοσιακή τεχνική» επιχρύσωσης με φύλλο χρυσού, αντί για τη συνηθισμένη και φθηνότερη επιμετάλλωση.



H χαρά των memes





If you’re President of France and wear sunglasses publicly be prepared for memes



Macron hiding his bloody eye under aviator glasses sparked people's fantasy online



Which meme is your favorite? @ankitatIIMA pic.twitter.com/7oQLbQhtt8 — AnilKhatri🇮🇳 (@anilkhatri005) January 21, 2026

🚨⚡️ Macron's Davos speech in aviator glasses has sparked a flurry of memes on social media. Users have suggested other looks for the French president should he ever appear in public hiding his bloodshot eye.



Meanwhile, his compatriots are outraged. The leader of the French… pic.twitter.com/t5jxeoewt8 — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) January 21, 2026



