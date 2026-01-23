Ο Ντόναλντ Τραμπ κλήθηκε να σχολιάσει τον εμφανή μώλωπα στο αριστερό του χέρι, ο οποίος προκάλεσε ερωτήματα κατά την παρουσία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Μιλώντας σε δημοσιογράφους εν πτήσει με το Air Force One, ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε το σημάδι σε ένα απλό χτύπημα στο τραπέζι, συνδυαστικά με την αυξημένη κατανάλωση ασπιρίνης.

«Είμαι μια χαρά. Χτύπησα στο τραπέζι και έβαλα λίγη κρέμα. Αλλά όταν παίρνεις τη “μεγάλη” ασπιρίνη, τότε μελανιάζεις πιο εύκολα», είπε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε, επιλέγει υψηλότερη ημερήσια δόση από εκείνη που του προτείνουν οι γιατροί του, επιμένοντας ότι δεν θέλει «να ρισκάρει» σε ό,τι αφορά την καρδιακή του υγεία.

REPORTER: “Bruising on your hand? Are you okay?”



PRESIDENT TRUMP: “Very good.”



REPORTER: “You’re good?”



PRESIDENT TRUMP: “I clipped it on the table. So I put a little, what do they call it? Cream on it. But I clipped it. I would say take aspirin if you like your heart, but… pic.twitter.com/JeegvqBKHV — Fox News (@FoxNews) January 23, 2026





Ο μώλωπας έγινε εμφανής μετά από εκδήλωση στο περιθώριο του 56ου Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, όπου ο Τραμπ συμμετείχε σε ανακοίνωση για την πρωτοβουλία του «Board of Peace». Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επιβεβαίωσε σε δήλωσή της ότι ο πρόεδρος χτύπησε το χέρι του στη γωνία του τραπεζιού κατά τη διάρκεια της τελετής.





Τέσσερις γιατροί –δύο χειρουργοί και δύο παθολόγοι– που μίλησαν στο Reuters εκτίμησαν ότι είναι απολύτως πιθανό η ασπιρίνη να συνέβαλε στην ένταση της μελανιάς, καθώς το φάρμακο μπορεί να αυξήσει την τάση για αιμορραγίες και μώλωπες.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι λαμβάνει μεγαλύτερη δόση ασπιρίνης από τη συνιστώμενη, επειδή θέλει «λεπτό αίμα να κυλά όμορφα στην καρδιά». Το περασμένο καλοκαίρι, πάντως, η ίδια η Λέβιτ είχε αποδώσει παρόμοιους μώλωπες στο… συνεχές σφίξιμο χεριών.

Στα 79 του χρόνια, ο Τραμπ είναι ο δεύτερος γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, μετά τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποχώρησε από την προεδρία σε ηλικία 82 ετών, εν μέσω συζητήσεων για τη φυσική του κατάσταση.



