Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε σήμερα την αναχαίτιση ρωσικού δεξαμενοπλοίου που πραγματοποίησε σήμερα στη Μεσόγειο το γαλλικό πολεμικό ναυτικό, λέγοντας ότι η δράση αυτή είναι «ακριβώς το είδος της λύσης που απαιτείται» για να σταματήσει η Ρωσία να χρηματοδοτεί τον πόλεμο από τα έσοδα που έχει από τις πωλήσεις πετρελαίου.

«Τα πλοία πρέπει να κατάσχονται. Δεν θα ήταν λοιπόν δίκαιο να κατασχεθεί και να πωληθεί το πετρέλαιο που μεταφέρουν αυτά τα δεξαμενόπλοια;» έγραψε διερωτώμενος ο Ουκρανός πρόεδρος στο X.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης: ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία: Η πρώτη τριμερής θα ξεκινήσει αύριο στα ΗΑΕ