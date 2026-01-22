Οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα έχουν την πρώτη τριμερή συνάντησή τους με αξιωματούχους των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε ότι η συνάντηση αυτή θα γίνει αύριο Παρασκευή και το Σάββατο.

Ο Ζελένσκι έκανε αυτή τη δήλωση μετά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Ανέφερε στη συνέχεια ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία καθυστέρησε το ταξίδι της στη Μόσχα για να τον συναντήσει πρώτα και έκανε λόγο για τριμερείς τεχνικές συναντήσεις μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας.

Είπε ότι θα είναι η πρώτη τριμερής συνάντηση αυτού του είδους και ότι ελπίζει η Ρωσία να είναι έτοιμη για συμβιβασμούς.

Αναφορικά με τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι "τα έγγραφα που αποσκοπούν στον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι σχεδόν έτοιμα" και ότι η Ουκρανία "εργάζεται με απόλυτη ειλικρίνεια" για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

"Η Ρωσία πρέπει να είναι έτοιμη να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο", τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

