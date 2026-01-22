Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική προς την Ευρώπη για την αδράνειά της απέναντι στη Ρωσία και την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Στην ομιλία του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημειώνει ότι υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής δράσης όσον αφορά τις ποινικές διώξεις κατά της Ρωσίας.

Επαναλαμβάνει την κριτική του Ντόναλντ Τραμπ προς την Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι«η Ευρώπη αγαπά να συζητά το μέλλον, αλλά αποφεύγει να αναλάβει δράση σήμερα».

Σε μια ασυνήθιστα επικριτική ομιλία προς τους συμμάχους του Κιέβου, ο Ζελένσκι προσθέτει: «Είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει πολλές συναντήσεις, αλλά η Ευρώπη δεν έχει φτάσει ούτε καν στο σημείο να έχει έναν χώρο για το δικαστήριο, με προσωπικό και πραγματικό έργο να γίνεται μέσα σε αυτό.

Τι λείπει; Ο χρόνος ή η πολιτική βούληση; Πολύ συχνά στην Ευρώπη, κάτι άλλο θεωρείται πάντα πιο επείγον από τη δικαιοσύνη».

Ο Ουκρανός ηγέτης λέει ότι, παρότι χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της Βρετανίας και της Γαλλίας να στείλουν στρατεύματα σε μια μεταπολεμική Ουκρανία, τελικά όλα καταλήγουν και πάλι στη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ζελένσκι καλέι για «ενιαιές ένοπλες δυνάμεις»

Συνεχίζοντας την αιφνιδιαστικά σκληρή κριτική του προς την Ευρώπη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι «η δράση καθορίζει το τι είδους μέλλον θα έχουμε».

«Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να σταματήσει δεξαμενόπλοια του “σκιώδους στόλου” και να κατασχέσει πετρέλαιο, ενώ η Ευρώπη δεν το κάνει;» αναρωτιέται.

«Το ρωσικό πετρέλαιο μεταφέρεται ακριβώς κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών. Αυτό το πετρέλαιο χρηματοδοτεί τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, αυτό το πετρέλαιο συμβάλλει στην αποσταθεροποίηση της Ευρώπης.

Αν η Ευρώπη έχει χρήματα, τότε μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες της. Αυτή τη στιγμή, αυτά τα δεξαμενόπλοια βγάζουν χρήματα για τον Πούτιν και αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία συνεχίζει να προωθεί τη νοσηρή της ατζέντα.

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι λέει ότι η Ευρώπη χρειάζεται ενιαίες ένοπλες δυνάμεις που να μπορούν «να υπερασπιστούν πραγματικά την Ευρώπη σήμερα».

Προσθέτει επίσης ότι κανείς δεν βλέπει το ΝΑΤΟ να λειτουργεί στην πράξη.

«Αν ο Πούτιν αποφασίσει να πάρει τη Λιθουανία ή να πλήξει την Πολωνία, ποιος θα απαντήσει;» αναρωτήθηκε.