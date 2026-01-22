Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση πως «νομίζω ότι πλησιάζουν» σε μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στο Νταβός στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρμους και σ ελίγη ώρα αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το AFP, η συνάντησή τους στο Νταβός ήταν προγραμματισμένη για τις 13:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδος).

Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση πως «νομίζω ότι πλησιάζουν» σε μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

«Πρέπει να το κάνουμε. Αν δεν το κάνουμε, θα είναι ντροπή», δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Αναφέρθηκε επίσης σε συνάντηση με τον Πούτιν «σήμερα ή αύριο», αναφερόμενος στον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και στον γαμπρό του Τζάρετ Κούσνερ, οι οποίοι βρίσκονται καθ' οδόν προς τη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι θα απευθύνει επίσης ομιλία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στις 14:30 τοπική ώρα (15:30 ώρα Ελλάδος).

⚡ President Zelenskyy has arrived at the World Economic Forum in Davos.



He is expected to meet with US President Trump. pic.twitter.com/9utRmim77z — UNITED24 Media (@United24media) January 22, 2026

Πηγή: skai.gr

