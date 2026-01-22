Το «Συμβούλιο Ειρήνης» θα συνεργαστεί με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας σήμερα στο Νταβός την πρωτοβουλία που ανακοίνωσε με πρωταρχικό στόχο την ανοικοδόμηση της Γάζας, ο στόχος της οποίας θα διευρυνθεί ώστε να ασχοληθεί και με την επίλυση άλλων συγκρούσεων στον κόσμο.

Το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου ότι το Συμβούλιο θα συνεργάζεται με τον ΟΗΕ έρχεται ως απάντηση σε εκείνους που λένε πως δημιουργείται για να τον ανταγωνιστεί.

Η τελετή υπογραφής του ιδρυτικού χάρτη του Συμβουλίου ΕΙρήνης ξεκίνησε με την ανακοίνωση της υποδοχής των ιδρυτικών μελών του Συμβουλίου στη σκηνή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Στην αρχή των δηλώσεών του, ο Τραμπ έκαν ελόγο για «μια πολύ συναρπαστική μέρα, που προετοιμαζόταν εδώ και καιρό» και ισχυρίστηκε ότι «όλοι» θέλουν να γίνουν μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης του. Πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να «συνεργάζεται με πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών».

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι έχει επιλύσει οκτώ πολέμους από την ανάληψη των καθηκόντων του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μια άλλη συμφωνία «θα επιτευχθεί πολύ σύντομα».

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό που νόμιζα ότι θα ήταν εύκολο, αποδείχθηκε ότι είναι πιθανώς το πιο δύσκολο».

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους στην τελετή, μεταξύ των οποίων και τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ: «Σ' ευχαριστούμε, Τόνι, που ήρθες, το εκτιμούμε πολύ».

Επαινώντας τις ενέργειές του στο διεθνές μέτωπο, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι - γνωστές ως «Επιχείρηση Midnight Hammer» - οι οποίες, όπως υποστήριξε, «εξάλειψαν» την πυρηνική ικανότητα της χώρας.

«Το Ιράν θέλει να συζητήσει και θα συζητήσουμε», πρόσθεσε ο Τραμπ, προτού προχωρήσει στη συζήτηση των επιχειρήσεων κατά του ISIS στη Συρία.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ είπε ότι «συμβαίνουν πολλά καλά πράγματα» και περιέγραψε το πώς οι απειλές για την Ευρώπη, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή «πραγματικά υποχωρούν». «Μόλις πριν από ένα χρόνο ο κόσμος ήταν πραγματικά σε αναβρασμό, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν το γνώριζαν», σημείωσε.

Στην ομιλία του, ο Τραμπ εστίασε στην εσωτερική πολιτική και καυχήθηκε για την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ. «Όπως είπα χθες, η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται σε άνθηση», είπε. «Όταν η Αμερική ανθεί, ολόκληρος ο κόσμος ανθεί».

Ο Τραμπ συνέχισε με παρόμοια αισιόδοξη νότα στις εξωτερικές υποθέσεις, ισχυριζόμενος ότι ο κόσμος είναι τώρα «πιο ειρηνικός» από ό,τι ήταν πριν από την προεδρία του και επιμένοντας ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» του θα βοηθήσει σύντομα στη διαπραγμάτευση μιας διαρκούς ειρήνης στη Γάζα. «Έχουμε μικρές φωτιές που θα σβήσουμε, αλλά είναι μικρές», είπε, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα «πραγματικά πλησιάζει στο τέλος του».

Ωστόσο, παρά ταύτα, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη Χαμάς ως μια οργάνωση που αποτελείται από άτομα που «γεννήθηκαν με όπλα στα χέρια», απειλώντας εκ νέου με επιθετικές ενέργειες σε περίπτωση που αρνηθεί να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία. «Πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους, και αν δεν το κάνουν, θα είναι το τέλος τους», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί και «λειτουργεί άψογα». «Έχουμε μια υπέροχη ομάδα ανθρώπων και απίστευτους νέους που ηγούνται του Συμβουλίου από μέσα», δήλωσε κατά την ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου στο Νταβός. Στα μέλη που αποκαλύφθηκαν δεν περιλαμβάνεται κανένας από τους ευρωπαίους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ο Τραμπ είπε για την ομάδα: «Στην πραγματικότητα, μου αρέσει αυτή η ομάδα. Μου αρέσουν όλοι τους. Το πιστεύετε;» και πρόσθεσε: «Συνήθως υπάρχουν δύο ή τρεις που δεν μου αρέσουν. Δεν βλέπω αυτό εδώ».

Εν τω μεταξύ, ενδιαφέρον έχει η δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι επιθυμεί το νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» να συνεργαστεί «σε συντονισμό» με τα Ηνωμένα Έθνη, παρότι επέκρινε τον ΟΗΕ για την αδυναμία του να αξιοποιήσει το δυναμικό του. «Μόλις ολοκληρωθεί η σύσταση αυτού του συμβουλίου, θα μπορούμε να κάνουμε σχεδόν ό,τι θέλουμε, και θα το κάνουμε σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Νταβός. «Πάντα έλεγα ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν τεράστιες δυνατότητες. Δεν το έχουν αξιοποιήσει, αλλά έχουν τεράστιο δυναμικό». Ο Τραμπ είχε προηγουμένως προτείνει ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο ίδρυσε κυρίως για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Γάζας, «ενδέχεται» τελικά να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ. Ωστόσο, την Πέμπτη δήλωσε ότι επιθυμεί τα δύο όργανα να συνεργαστούν, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε «κάτι πολύ, πολύ μοναδικό για τον κόσμο».

Ωστόσο, είχε σκληρά λόγια για την τρέχουσα απόδοση του ΟΗΕ, ισχυριζόμενος ότι έδιαδραμάτισε μικρό ρόλο στη διαμεσολάβηση των συγκρούσεων που ο Τραμπ θεωρεί ως τους λεγόμενους πολέμους που πιστεύει ότι έχει τερματίσει. «Σχετικά με τους οκτώ πολέμους που έληξα, δεν μίλησα ποτέ στα Ηνωμένα Έθνη, σε κανέναν από αυτούς», δήλωσε ο Τραμπ. «Προσπάθησαν, υποθέτω, και μερικοί από αυτούς, αλλά δεν προσπάθησαν αρκετά».

Οι 23 χώρες που έχουν ήδη αποδεχθεί την πρόσκληση

Την πρόσκληση Τραμπ έχουν αποδεχθεί, σύμφωνα με την Washington Post μέχρι στιγμής οι εξής χώρες: