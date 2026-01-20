Ως τη σημαντικότερη ευκαιρία των τελευταίων δεκαετιών για τους Κούρδους της Συρίας περιγράφει τη σημερινή συγκυρία ο Αμερικανός πρέσβης σε Τουρκία-Συρία Τομ Μπάρακ, συνδέοντάς την άμεσα με τη μεταβατική περίοδο μετά τον Μπασάρ αλ Άσαντ και τη νέα κυβέρνηση υπό τον Πρόεδρο Αχμετ Αλ-Σάαρα

Σε δημόσια τοποθέτησή του στο X, τονίζει ότι η μετάβαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για πλήρη ενσωμάτωση των Κούρδων σε ένα ενιαίο συριακό κράτος, με πλήρη δικαιώματα ιθαγένειας, πολιτιστικές εγγυήσεις και ουσιαστική πολιτική συμμετοχή. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για δικαιώματα που επί δεκαετίες τους είχαν στερηθεί, ιδιαίτερα την περίοδο διακυβέρνησης του Μπασάρ Αλ Άσαντ, όταν χιλιάδες Κούρδοι ζούσαν χωρίς υπηκοότητα, με περιορισμούς στη γλώσσα και συστηματικές διακρίσεις.





The greatest opportunity for the Kurds in Syria right now lies in the post-Assad transition under the new government led by President Ahmed al-Sharaa. This moment offers a pathway to full integration into a unified Syrian state with citizenship rights, cultural protections, and… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) January 20, 2026

Από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στη νέα πραγματικότητα

Ο Μπάρακ υπενθυμίζει ότι η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη βορειοανατολική Συρία βασίστηκε αρχικά στη συνεργασία για την ήττα του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους. Οι Syrian Democratic Forces, με κορμό κουρδικές δυνάμεις, αποτέλεσαν τον αποτελεσματικότερο εταίρο στο έδαφος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάρρευση του «χαλιφάτου» έως το δύο χιλιάδες δεκαεννέα και στη φύλαξη χιλιάδων κρατουμένων σε φυλακές και καταυλισμούς όπως το αλ Χολ.

Εκείνη την περίοδο, όπως σημειώνει, δεν υπήρχε λειτουργικό κεντρικό κράτος στη Συρία που να μπορεί να αναλάβει αυτόν τον ρόλο, ενώ η τότε κυβέρνηση θεωρείτο ακατάλληλος εταίρος λόγω των διεθνών της συμμαχιών.

«Η Συρία έχει αλλάξει»

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρέσβη, το σκηνικό έχει πλέον αλλάξει ριζικά. Η Συρία διαθέτει σήμερα αναγνωρισμένη κεντρική κυβέρνηση, η οποία εντάχθηκε στον διεθνή συνασπισμό κατά της τρομοκρατίας στα τέλη του δύο χιλιάδες εικοσιπέντε, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας με τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό μεταβάλλει και τη βάση της συνεργασίας Ουάσιγκτον και κουρδικών δυνάμεων, καθώς ο αρχικός ρόλος τους ως κύριας δύναμης κατά της τρομοκρατίας έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί. Η Δαμασκός, όπως αναφέρει, δηλώνει πλέον έτοιμη να αναλάβει πλήρως την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των φυλακών και των καταυλισμών κράτησης.



Ενεργός αμερικανικός ρόλος στη μετάβαση

Ο Μπάρακ αποκαλύπτει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν τη διαιώνιση ενός ξεχωριστού ρόλου των κουρδικών δυνάμεων, αλλά εργάζονται ενεργά για μια ομαλή και ειρηνική μετάβαση. Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξαν εκτεταμένες επαφές με τη συριακή κυβέρνηση και την κουρδική ηγεσία, που οδήγησαν στη συμφωνία ενσωμάτωσης της δεκαοκτώ Ιανουαρίου.

Η συμφωνία προβλέπει την ατομική ένταξη των μαχητών στον εθνικό στρατό, την παράδοση κρίσιμων υποδομών όπως ενεργειακά πεδία, φράγματα και συνοριακά περάσματα, καθώς και τη μεταβίβαση της ευθύνης για τις δομές κράτησης στη συριακή πολιτεία. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον ξεκαθαρίζει ότι δεν στηρίζει αποσχιστικά ή ομοσπονδιακά σχέδια, αλλά δίνει προτεραιότητα στην εθνική ενότητα και τη σταθερότητα.

Η «καλύτερη ευκαιρία μέχρι σήμερα»

Κατά τον Αμερικανό πρέσβη, η ενσωμάτωση στο νέο συριακό κράτος προσφέρει στους Κούρδους προοπτικές που υπερβαίνουν την άτυπη αυτονομία της περιόδου του εμφυλίου: πλήρη υπηκοότητα, συνταγματική προστασία της γλώσσας και του πολιτισμού τους, δυνατότητα εκπαίδευσης στα κουρδικά, αναγνώριση εορτών όπως το Ναουρούζ και ουσιαστική συμμετοχή στη διακυβέρνηση.

Αν και αναγνωρίζει ότι παραμένουν κίνδυνοι, όπως εύθραυστες εκεχειρίες και φόβοι αποσταθεροποίησης, τονίζει ότι η αμερικανική διπλωματία πιέζει για εγγυήσεις στα κουρδικά δικαιώματα και για συνέχιση της συνεργασίας κατά της τρομοκρατίας.

Όπως καταλήγει, η επιλογή της παρατεταμένης διάσπασης θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέα αστάθεια. Αντίθετα, η ενσωμάτωση των Κούρδων στη νέα Συρία, με διεθνή στήριξη, συνιστά τη σοβαρότερη μέχρι σήμερα ευκαιρία για μόνιμη ασφάλεια και κατοχυρωμένα δικαιώματα εντός ενός διεθνώς αναγνωρισμένου κράτους.



