Η συμφωνία για την ενσωμάτωση των κουρδικών πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών στο συριακό κράτος έχασε κάθε «ισχύ», δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Κούρδος αξιωματούχος, την επομένη της κατάρρευσης των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών για την επίλυση των διαφορών τους.

«Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός αυτή τη στιγμή, ότι η Δαμασκός συνεχίζει να επιτίθεται στις περιοχές μας και ότι (το καθεστώς) αρνείται να συμμετάσχει σε διάλογο, η συμφωνία δεν ισχύει πλέον», δήλωσε η Ιλχάμ Αχμάντ σε δημοσιογράφους σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με την αγγλική μετάφραση που παρείχαν οι διοργανωτές της συνέντευξης.

Παράλληλα οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, ανακοίνωσαν ότι «αναγκάστηκαν να αποσύρουν» τις δυνάμεις τους από το στρατόπεδο αλ-Χολ, όπου βρίσκονται οικογένειες τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους στη βορειοανατολική Συρία, προκειμένου να υπερασπιστούν τα εδάφη τους που απειλούνται από τον συριακό στρατό. Οι SDF ανακοίνωσαν ότι «επανατοποθετούνται στα περίχωρα πόλεων στη βόρεια Συρία που απειλούνται» από τον στρατό και κατήγγειλαν «μια διεθνή κοινότητα που δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της».

Στο αλ-Χολ βρίσκονται περίπου 24.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 15.000 Σύρων, και περίπου 6.300 ξένων γυναικών και παιδιών 42 εθνικοτήτων.

Το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι είναι «πλήρως έτοιμο να αναλάβει την ευθύνη για το στρατόπεδο αλ Χολ και τις φυλακές» που κρατούν τζιχαντιστές στην περιοχή.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Κούρδων της Συρίας και της κεντρικής εξουσίας έχουν «καταρρεύσει πλήρως», δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμπντέλ Καρίμ Όμαρ, αντιπρόσωπος της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης στη Δαμασκό, την ώρα που ο συριακός στρατός συγκεντρώνει ενισχύσεις απέναντι στις αυτόνομες κουρδικές περιοχές στη βορειοανατολική Συρία.

Την Κυριακή η Δαμασκός ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με βάση την οποία ο στρατός θα αναπτυχθεί σε πολλές ζώνες που ελέγχουν οι Κούρδοι, οι οποίοι θα πρέπει να αποσυρθούν από αυτές. Με βάση τη συμφωνία, την ευθύνη για τους τζιχαντιστές του ΙΚ θα αναλάβει η κυβέρνηση, δεδομένου ότι η κουρδική διοίκηση «θα ενσωματωθεί στις κρατικές δομές».

Τρεις συριακές πηγές δήλωσαν πως ο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συνασπισμός δυνάμεων που πολεμά το Ισλαμικό Κράτος, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την παράδοση του στρατοπέδου αλ-Χολ στις συριακές αρχές. Ο Αχμάντ δήλωσε παράλληλα πως η κουρδική διοίκηση επικοινώνησε με το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι είναι πρόθυμη να λάβει βοήθεια «από οποιαδήποτε προέλευση».

Το συριακό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα «λάβει τα απαραίτητα μέτρα σε συντονισμό με τον διεθνή συνασπισμό δυνάμεων για τη διατήρηση της ασφάλειας» μετά την αποχώρηση των SDF.

