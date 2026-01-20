Παρά την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη φήμη αποτελεσματικότητας των ενόπλων δυνάμεών του, το Ισραήλ αποφεύγει να παρέμβει ανοιχτά υπέρ των Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία. Η στάση αυτή έχει προκαλέσει έντονη απογοήτευση σε κουρδικούς κύκλους, που μιλούν για εγκατάλειψη. Στην Ιερουσαλήμ, ωστόσο, η επιλογή ερμηνεύεται ως στρατηγική αυτοσυγκράτηση σε ένα εξαιρετικά σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου τα ρίσκα μιας δημόσιας εμπλοκής θεωρούνται μεγαλύτερα από τα πιθανά οφέλη.

Κορυφαία προτεραιότητα του Ισραήλ παραμένει το ιρανικό μέτωπο και η αποδυνάμωση της σιιτικής οργάνωσης στον Λίβανο. Οι στόχοι αυτοί απαιτούν συνεχή στρατιωτική εστίαση και στενό συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα νέο, ορατό μέτωπο στη Συρία θα αποσπούσε κρίσιμους πόρους και θα δημιουργούσε πρόσθετες ευθύνες, την ώρα που η Άγκυρα και η Δαμασκός φαίνεται να κινούνται γνωρίζοντας ότι οι δυνατότητες ισραηλινής κλιμάκωσης αλλού είναι περιορισμένες.

Καθοριστικό ρόλο παίζει η Τουρκία. Οποιαδήποτε ανοιχτή στήριξη προς κουρδικές δυνάμεις θα εκλαμβανόταν από την Άγκυρα ως εχθρική πράξη, με άμεσες επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις και ευρύτερες συνέπειες, από τις ισορροπίες στη Γάζα έως τις σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Τα πρόσφατα μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που δείχνουν πρόθεση ενσωμάτωσης της Τουρκίας σε μεταπολεμικούς σχεδιασμούς, ενισχύουν την ανάγκη ισραηλινής αυτοσυγκράτησης.



Διαβάστε επίσης: Άγκυρα προς Κούρδους: «Δεν θα ανεχθούμε προκλήσεις» για εξελίξεις στη Συρία

Η εξάρτηση της ισραηλινής στρατηγικής από την αμερικανική στήριξη βαθαίνει αυτή τη γραμμή. Το Ισραήλ χρειάζεται κάλυψη για την επιβολή κυρώσεων κατά του Ιράν, ανταλλαγή πληροφοριών και ενδεχόμενες στρατιωτικές επιλογές, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται στενός συντονισμός για τη διαχείριση της κρίσης στη Γάζα. Σε αυτό το πλαίσιο, μια δημόσια αντιπαράθεση με την Τουρκία μέσω Συρίας θεωρείται πολιτικά και στρατηγικά ασύμφορη.

Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις παρασκηνιακών επαφών με τη Δαμασκό και τη Μόσχα για ζητήματα ασφάλειας: ελευθερία δράσης κατά ιρανικών στόχων, αποτροπή μεταφοράς οπλισμού προς τον Λίβανο και σταθερότητα στη νότια Συρία. Η αποφυγή στήριξης των κουρδικών δυνάμεων ενδέχεται να αποτελεί το τίμημα για ευρύτερες, άτυπες συνεννοήσεις.

Τέλος, ισραηλινοί αναλυτές προειδοποιούν ότι μια δημόσια παρέμβαση θα μπορούσε να βλάψει τους ίδιους τους Κούρδους, εκθέτοντάς τους ως «ξένους πληρεξούσιους» και οδηγώντας σε σκληρότερη καταστολή ή επέκταση των συγκρούσεων και εκτός Συρίας. Έτσι, η επιλογή της σιωπηρής ή διακριτικής στήριξης παρουσιάζεται ως η λιγότερο επιζήμια λύση σε μια περιοχή με ελάχιστα περιθώρια ελιγμών και πολλαπλούς υπαρξιακούς κινδύνους.