Η Τουρκία προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί «καμία πρόκληση» σε σχέση με τις εξελίξεις στη Συρία, την ώρα που τμήματα της κουρδικής κοινότητας στη χώρα καλούν σε διαδηλώσεις λόγω της κυβερνητικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά κουρδικών δυνάμεων στο συριακό έδαφος.



Ο υπουργός Εσωτερικών Ali Yerlikaya δήλωσε ότι η Άγκυρα «παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στη Συρία και κάθε κίνηση κατά μήκος των συνόρων», υπογραμμίζοντας πως δεν θα επιτραπούν ενέργειες που «στοχοποιούν την ειρήνη της χώρας». Επικαλούμενος τις τοποθετήσεις του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Γερλικαγιά τόνισε ότι η Τουρκία υποστηρίζει την επίλυση των περιφερειακών ζητημάτων «στη βάση της αδελφοσύνης και της νηφάλιας κρίσης», σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στα νότια σύνορά της.



