Σοβαρές αντιδράσεις και σημάδια πρόωρης κατάρρευσης προκαλεί το φιλόδοξο σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη δημιουργία ενός νέου διεθνούς οργάνου με την ονομασία «Board of Peace», το οποίο ο ίδιος είχε περιγράψει ως «ένα από τα πιο θρυλικά συμβούλια που δημιουργήθηκαν ποτέ».

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ισραηλινού δημοσιογράφου Guy Azriel, μετά τη διαρροή της λίστας των ηγετών που προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν –μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν, το αμερικανικό εγχείρημα συναντά αυξανόμενη διεθνή δυσπιστία, όχι μόνο στο Ισραήλ, αλλά και στην Ευρώπη.





EXCLUSIVE: Is Trump's Board of Peace about to collapse?



The Board of Peace was described by President Trump as "one of the most legendary council’s ever, everyone wants to be on it", but we are reporting tonight that after the list of leaders invited to participate was revealed,… — גיא עזריאל Guy Azriel (@GuyAz) January 19, 2026

Γαλλικό «όχι» και αιχμές για τον ΟΗΕ

Καθοριστική εξέλιξη θεωρείται η στάση της Γαλλίας. Αξιωματούχος του Élysée Palace επιβεβαιώνει ότι ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προσανατολίζεται στην απόρριψη της αμερικανικής πρόσκλησης, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο το καταστατικό του νέου οργάνου σέβεται τις αρχές, τον ρόλο και τη θεσμική αρχιτεκτονική των Ηνωμένων Εθνών.

«Νευρικότητα» σε Βρυξέλλες και ΕΕ

Παράλληλα, δύο ανώτερες δυτικές διπλωματικές πηγές περιγράφουν κλίμα έντονης ανησυχίας στις Βρυξέλλες και εντός της ΕΕ. Όπως σημειώνουν, η πιθανή σύνθεση του οργάνου, η πρόσκληση «αμφιλεγόμενων ηγετών», αλλά και ευρύτερες επιλογές της αμερικανικής διοίκησης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ζήτημα της Γροιλανδίας, «δεν συμβάλλουν καθόλου στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης».

«One-man show» χωρίς θεσμικές εγγυήσεις

Μία από τις πηγές χαρακτηρίζει το Board of Peace ως «one-man show», αμφισβητώντας ανοιχτά τη δυνατότητα ευρωπαϊκής συμμετοχής. Όπως επισημαίνει, «είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να αποδεχθούν ένα σχήμα χωρίς μηχανισμούς ελέγχου, σαφείς κανόνες και θεσμική αγκύρωση σε υφιστάμενους διεθνείς οργανισμούς».

Επανεξέταση και από άλλες χώρες

Μετά τη γαλλική στάση, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι και άλλες χώρες επανεξετάζουν τη συμμετοχή τους. Όπως σημειώνει ένας αξιωματούχος, «δεν πρόκειται πλέον μόνο για το Ισραήλ ή τη Γάζα· το καταστατικό του Συμβουλίου καλύπτει κάθε διεθνή σύγκρουση. Γι’ αυτό και εξετάζουμε σε βάθος τις νομικές και πολιτικές συνέπειες».

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν το ενδεχόμενο το φιλόδοξο σχέδιο του Λευκού Οίκου να συναντήσει ανυπέρβλητα εμπόδια, πριν καν αποκτήσει θεσμική υπόσταση.



Διαβάστε επίσης: Νετανιάχου: Δεν θα υπάρξουν Τούρκοι ή Καταριανοί στρατιώτες στη Γάζα