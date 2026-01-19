Σε πρόσφατη δήλωσή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι δεν θα επιτραπεί η παρουσία τουρκικών ή καταριανών στρατιωτικών δυνάμεων στη Γάζα.

Όπως υπογράμμισε, το Ισραήλ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη σύνθεση του συμβουλευτικού συμβουλίου ή του εκτελεστικού οργάνου που θα αναλάβει τον συντονισμό ανθρωπιστικών και διοικητικών λειτουργιών στη Λωρίδα της Γάζας.

«Θέλω να το ξεκαθαρίσω: Δεν θα υπάρξουν Τούρκοι ή Καταριανοί στρατιώτες στη Γάζα», δήλωσε ο Νετανιάχου, επισημαίνοντας παράλληλα τις διαφορές με την Ουάσιγκτον όσον αφορά τον τρόπο και τα πρόσωπα που θα εμπλακούν στη διαχείριση της περιοχής.