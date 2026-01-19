Μεσίστιες θα κυματίζουν οι σημαίες ως ένδειξη πένθους για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε σχετική ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η φον ντερ Λάιεν επισήμανε ότι είχε σήμερα επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, για να μεταφέρει τα θερμά της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι «η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ισπανίας σε αυτή την τραγική στιγμή, συμμεριζόμενη τη θλίψη σας».

