Του Ξένιου Μεσαρίτη



Το Economy Today αποκαλύπτει τα στοιχεία από το εμπιστευτικό έγγραφο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για το ύψος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων εντός και εκτός τραπεζικού συστήματος στην Κύπρο.



Μετά τη σύγχυση και τις αναφορές που υπήρξαν τις τελευταίες μέρες έχουμε εξασφαλίσει και καταγράφουμε τα στοιχεία τα οποία είχαν ετοιμαστεί από την Κεντρική Τράπεζα τον Οκτώβριο του 2025 ούτως ώστε να επανατοποθετηθεί ο διάλογος μέσα σε ένα ουσιαστικό πλαίσιο.



Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο κατέχει το Economy Today, κατά τη μεταφορά χαρτοφυλακίων εκτός τραπεζικών ισολογισμών το συνολικό υπόλοιπο των χορηγήσεων ανερχόταν σε €24,23 δισ.



