Τεχνικοί που επιθεώρησαν το σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία εντόπισαν σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες, σύμφωνα με πηγή με γνώση της έρευνας. που επικαλείται το Reuters.

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, οι ενδείξεις από την τεχνική επιθεώρηση δείχνουν ότι η ζημιά στον σύνδεσμο της γραμμής υπήρχε εδώ και καιρό. Η ίδια πηγή χαρακτήρισε τον σπασμένο σύνδεσμο «κομβικό στοιχείο» για την εξήγηση  των αιτιών του δυστυχήματος.

Ο ισπανικός διαχειριστής σιδηροδρόμων, το υπουργείο Μεταφορών και η κρατική εταιρεία RENFE δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο, σγμειώνει το Reuters.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επιθεώρηση του συρμού της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, δεν εντόπισε καμία ανωμαλία.


 
Πηγή: skai.gr