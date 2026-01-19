Τεχνικοί που επιθεώρησαν το σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία εντόπισαν σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες, σύμφωνα με πηγή με γνώση της έρευνας. που επικαλείται το Reuters.

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, οι ενδείξεις από την τεχνική επιθεώρηση δείχνουν ότι η ζημιά στον σύνδεσμο της γραμμής υπήρχε εδώ και καιρό. Η ίδια πηγή χαρακτήρισε τον σπασμένο σύνδεσμο «κομβικό στοιχείο» για την εξήγηση των αιτιών του δυστυχήματος.

🔴 DIRECTO Adamuz | Los bomberos cortan el cristal para acceder a la cabina del tren Iryo accidentado en Córdoba https://t.co/UbOTMTbkF2 https://t.co/kDcbtKBRtM pic.twitter.com/LHuwXs9UPv — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Ο ισπανικός διαχειριστής σιδηροδρόμων, το υπουργείο Μεταφορών και η κρατική εταιρεία RENFE δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο, σγμειώνει το Reuters.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επιθεώρηση του συρμού της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, δεν εντόπισε καμία ανωμαλία.





🇪🇸 Video released by Spain’s Civil Guard from the crash site shows the devastating condition of the train and the tracks following the accident in which at least 39 people were killed. pic.twitter.com/1pNWoy5Gds — Visegrád 24 (@visegrad24) January 19, 2026





