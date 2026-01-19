Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ κήρυξε τριήμερο πένθος για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη νότια Ισπανία που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι θα γίνει ενδελεχής έρευνα με απόλυτη διαφάνεια.

«Θα ανακαλύψουμε την απάντηση [για τα αίτια] και μόλις προσδιοριστεί η αιτία αυτής της τραγωδίας, θα την παρουσιάσουμε με απόλυτη διαφάνεια», δήλωσε σε δημοσιογράφους στην πόλη Ανταμούθ, κοντά στο σημείο όπου συνέβη η καταστροφή.



Πηγή: ΚΥΠΕ