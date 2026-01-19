Σοκ προκαλεί το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη νότια Ισπανία, όπου τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας κοντά στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας.

Βίντεο που καταγράφηκαν αμέσως μετά την τραγωδία δείχνουν διασώστες να επιχειρούν στο σημείο και επιβάτες να βγαίνουν μόνοι τους από τα σπασμένα παράθυρα βαγονιών που είχαν ανατραπεί, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Η Ισπανική Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) έδωσε στη δημοσιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από τις επιχειρήσεις διάσωσης, στα οποία διακρίνονται συντρίμμια κοντά σε σήραγγα. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως οι προσπάθειες απεγκλωβισμού συνεχίζονται στο ένα από τα δύο τρένα, ενώ στο άλλο έχουν ολοκληρωθεί.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Μεταφορών της χώρας, Όσκαρ Πουέντε, προειδοποίησε ότι «ο αριθμός των νεκρών δεν είναι οριστικός», ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο σημείο του δυστυχήματος προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση. Από την πλευρά της η ιδιωτική εταιρία Iryo, στην οποία ανήκει το τρένο που εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε έναν άλλο συρμό που κινούταν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ανακοίνωσε ότι ο τελευταίος έλεγχος είχε πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Δείτε πλάνα που δείχνουν το σημείο του δυστυχήματος από ψηλά:

Estoy bastante seguro de que ha pasado viendo esto https://t.co/hFcmt7rI8l — Aitor (@aitor_1213) January 19, 2026

Δείτε βίντεο από το εσωτερικό των συρμών λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση:

Eyewitness video from a train derailment site in southern Spain showed damaged train carriages, with at least one leaning slightly at an angle. The video also showed passengers inside a carriage and an official speaking to them#Spain #SpainTrainCrash #accident #TrainDerailment pic.twitter.com/6601eGv6e4 — WION (@WIONews) January 19, 2026

Πώς συνέβη η τραγωδία

Ο απολογισμός των νεκρών από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ανδαλουσία της Ισπανίας ανήλθε σε 39, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, ενώ 152 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων πολλοί είναι σε σοβαρή ή πολύ σοβαρή κατάσταση.

Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε έναν άλλο συρμό της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe χθες, Κυριακή, στη νότια Ισπανία. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, σύμφωνα με τον Ισπανό υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, που εκτροχιάστηκαν και τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, περίπου στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας).

Όπως ανέφερε η εφημερίδα El Pais, μεταξύ των νεκρών είναι ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου της Renfe που είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη και κατευθυνόταν στην Ουέλβα. Συνολικά στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 400 άνθρωποι, κυρίως Ισπανοί.

🔴 DIRECTO | La Guardia Civil busca evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas y para la investigación del accidente ferroviario en Adamuz https://t.co/UbOTMTbkF2 pic.twitter.com/roi4iTXs3R — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

El portavoz de Cruz Roja en Córdoba (@CruzRojaCordoba), José Luis Hitos, explica el dispositivo de la organización centrado en brindar atención sanitaria y psicosocial



"Lo que más necesitan ahora estas personas es apoyo humano"



📹 @LaHoraTVE



⭕️https://t.co/zAGxhM8Iij pic.twitter.com/3JH8uxmL4E — La 1 (@La1_tve) January 19, 2026

«Ήταν σαν να γινόταν σεισμός», λέει επιβάτης

Ένας επιβάτης που βρισκόταν σε ένα από τα τρένα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση αργά το βράδυ της Κυριακής δήλωσε ότι η πρόσκρουση «έμοιαζε με σεισμό».

«Βρισκόμουν στο πρώτο βαγόνι. Υπήρξε μια στιγμή που ένιωσα σαν σεισμό και πράγματι το τρένο είχε εκτροχιαστεί», ανέφερε ο δημοσιογράφος της RTVE Σαλβαδόρ Χιμένεθ.

Ένας άλλος επιβάτης που ταξίδευε στο τρένο με προορισμό τη Μαδρίτη, δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Canal Sur: «Υπήρχαν άνθρωποι που φώναζαν, που ζητούσαν γιατρούς».

«Πολύ παράξενο δυστύχημα»

Το τρένο της Renfe κινούνταν με ταχύτητα περίπου 200 χιλιομέτρων την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ταχύτητα του τρένου που εκτροχιάστηκε.

Επίσης δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της σύγκρουσης, δήλωσε ο Πουέντε στους δημοσιογράφους στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τον σταθμό Ατότσα στη Μαδρίτη, ενώ σχολίασε ότι είναι «πολύ παράξενο» και διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να συμβεί ένα γεγονός τέτοιας ισχύος σε μια ευθεία, σε ένα κομμάτι των σιδηροδρομικών γραμμών που έχει ανακαινιστεί, με ένα τρένο σχεδόν καινούργιο;».

«Όλοι οι ειδικοί σε θέματα σιδηροδρόμων (…) έχουν εκπλαγεί ιδιαιτέρως από αυτό το δυστύχημα διότι είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να εξηγηθεί σε αυτό το στάδιο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι μια αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει τι συνέβη.

«Σήμερα είναι μια νύκτα βαθύ πόνου για τη χώρα μας», επεσήμανε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στο Χ, σημειώνοντας ότι ακυρώνει όλες τις σημερινές υποχρεώσεις του προκειμένου να μπορέσει να παρακολουθήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα της χώρας τόνισαν ότι παρακολουθούν με «μεγάλη ανησυχία» τις εξελίξεις, όπως εξήγησε εκπρόσωπός τους.

Ο Πουέντε διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες βρίσκονταν στα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου της εταιρείας Renfe πάνω στα οποία έπεσε ο άλλος συρμός που εκτροχιάστηκε. Στο πρώτο βαγόνι επέβαιναν 37 άνθρωποι και στο δεύτερο 16, πρόσθεσε.

Εξάλλου ο Πάκο Καρμόνα, επικεφαλής της πυροσβεστικής της Κόρντομπα, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό TVE ότι οι επιβάτες του τρένου της εταιρείας Iryo απομακρύνθηκαν από τα συντρίμμια μέσα σε μερικές ώρες, ενώ τα βαγόνια του τρένου της Renfe υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

«Υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι. Η επιχείρηση επικεντρώνεται στην απομάκρυνση των ανθρώπων που βρίσκονται σε πολύ στενά σημεία», είπε ο Καρμόνα. «Πρέπει να απομακρύνουμε τα πτώματα για να φτάσουμε σε όποιον είναι ακόμη ζωντανός. Αποδεικνύεται πολύ δύσκολο έργο».

Η εταιρεία Iryo είναι ιδιωτική, με το μεγαλύτερο ποσοστό της να ανήκει στην κρατική ιταλική εταιρεία Ferrovie dello Stato. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία δήλωσε ότι λυπάται πολύ για το συμβάν και πρόσθεσε ότι έχει ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα εκτάκτων αναγκών για να συνεργαστεί στενά με τις αρμόδιες αρχές.

Η Renfe από την πλευρά της επεσήμανε ότι ο εκτροχιασμός του συρμού της οφείλεται στην πρόσκρουση πάνω του του τρένου της Iryo, ενώ πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εξακολουθούν να απεγκλωβίζουν επιβάτες.

Η κρατική ισπανική εταιρεία πρόσθεσε ότι ο πρόεδρός της μεταβαίνει στο σημείο της τραγωδίας και ότι εργάζεται για να υποστηρίξει τους επιβάτες και τις οικογένειές τους.

Λόγω της κατάστασης «η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ της Μαδρίτης και της Κόρδοβα, της Σεβίλης, της Μάλαγα και της Ουέλβα (πόλεις της νότιας Ισπανίας) θα διακοπεί τουλάχιστον για σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου», ανακοίνωσε η ισπανική εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων (Adif).

Πηγή: Πρώτο Θέμα

