Πέθανε σήμερα στην Ρώμη, σε ηλικία 93 ετών, ο διεθνούς φήμης μόδιστρος Βαλεντίνο Γκαραβάνι.

Είχε μαθήτευσε κοντά σε διάσημους Γάλλους σχεδιαστές και από την αρχή της δεκαετίας του εξήντα ειχε αρχίσει να δημιουργεί ο ίδιος, μοναδικής φινέτσας ενδύματα, στην Αιώνια Πόλη, που ηταν διεθνές σημείο αναφοράς για την υψηλή ραπτική της εποχής.

Ο στενός του συνεργάτης και σύντροφος, Τζανκάρλο Τζαμέτι, ηταν βασικής σημασίας για την επιτυχία της σταδιοδρομίας του.

Στις πελάτισσές υου, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η Σοφία Λόρεν η Τζάκι Κένεντι, η Τζούλια Ρόμπερτς.

Ο Βαλεντίνο κατάφερε να δημιουργήσει μια νεα χαρακτηριστική, έντονη κόκκινη απόχρωση, το "κόκκινο Βαλεντίνο ".

Η Ιταλική μόδα, μετά τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι, χάνει σήμερα τον τελευταίο της αυτοκράτορα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ