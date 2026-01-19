Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα γραφεία της Rockstar North, της εταιρείας ανάπτυξης του πολυαναμενόμενου Grand Theft Auto 6, ύστερα από έκρηξη σε λεβητοστάσιο του κτιρίου στο Εδιμβούργο της Σκωτίας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, επτά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κινητοποιήθηκαν στις 5:02 π.μ. τοπική ώρα, μετά από αναφορά για έκρηξη σε χώρο του συστήματος θέρμανσης. Το περιστατικό συνέβη στο κεντρικό κτίριο της Rockstar North στην οδό Holyrood Road, όπου εδρεύει εδώ και χρόνια το βασικό αναπτυξιακό κέντρο της εταιρείας.

Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι στο σημείο έφτασαν τρία πυροσβεστικά οχήματα μαζί με εξειδικευμένα συνεργεία, τα οποία εργάστηκαν για πάνω από τέσσερις ώρες προκειμένου να ασφαλίσουν τις δομικές ζημιές που προκλήθηκαν στο εμπορικό κτίριο. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα πληρώματα αποχώρησαν γύρω στις 9:21 π.μ.

Το συγκεκριμένο γραφείο θεωρείται η «καρδιά» της Rockstar Games, καθώς εκεί αναπτύχθηκαν όλα τα μεγάλα παιχνίδια των σειρών Grand Theft Auto και Red Dead Redemption. Τους τελευταίους μήνες, μάλιστα, το κτίριο έχει βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας και για άλλους λόγους, λόγω κινητοποιήσεων εργαζομένων και καταγγελιών σχετικά με απολύσεις που, σύμφωνα με τους ίδιους, συνδέονταν με τη συνδικαλιστική τους δράση — κάτι που η Rockstar έχει διαψεύσει κατηγορηματικά.

Προς το παρόν, το γραφείο παραμένει κλειστό, ενώ δεν είναι ακόμη σαφές αν το περιστατικό θα επηρεάσει την ήδη δύο φορές καθυστερημένη κυκλοφορία του GTA 6. Το παιχνίδι, που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον από τη διεθνή κοινότητα των gamers, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου.

Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης, ενώ η Rockstar δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το συμβάν.