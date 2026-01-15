Ο απολογισμός της πλέον φονικής πυρκαγιάς στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες αυξήθηκε σε 168 θανάτους, όπως δήλωσαν σήμερα οι αρχές, προσθέτοντας ότι πρόκειται για οριστικό αριθμό, με τη διαδικασία ταυτοποίησης να έχει ολοκληρωθεί.

Η πυρκαγιά που κατέστρεψε στα τέλη Νοεμβρίου πολυώροφο συγκρότημα διαμερισμάτων ήταν αυτή με τα περισσότερα θύματα σε κτίριο κατοικιών στον κόσμο από το 1980. Ο προηγούμενος, προσωρινός, απολογισμός ήταν 161 νεκροί.

«Όλα τα λείψανα και τα πτώματα που βρέθηκαν στο σημείο ταυτοποιήθηκαν», δήλωσε ο Κρις Τανγκ, επικεφαλής ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι. «Ο τελικός απολογισμός είναι άρα 168 νεκροί».

Η αστυνομία δήλωσε σήμερα σε ανακοίνωση ότι οι ταυτοποιήσεις και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις ολοκληρώθηκαν.

Μεταξύ των θυμάτων, 110 ήταν γυναίκες και 58 άνδρες, ηλικίας από 6 μηνών έως 98 ετών.

Οι φλόγες γρήγορα εξαπλώθηκαν στους επτά από τους οκτώ πύργους του συγκροτήματος, που ήταν υπό ανακαίνιση και είχαν καλυφθεί από κατώτερης ποιότητας προστατευτικό πλέγμα που ίσως συνέβαλε στην εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Οι αρχές συνέστησαν «ανεξάρτητη επιτροπή», με επικεφαλής δικαστή, για να ερευνήσει την πυρκαγιά.

Ο Τανγκ πρόσθεσε ότι τα ονόματα των θυμάτων δεν δημοσιοποιούνται σε αυτή τη φάση, από σεβασμό προς τις οικογένειές τους.

Η αστυνομία δήλωσε ότι συνεχίζει την έρευνά της για την πυρκαγιά και ότι το πόρισμα θα κατατεθεί στη δικαιοσύνη.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ Τζον Λι δήλωσε χθες ότι η αστυνομία συνέλαβε 16 πρόσωπα στο πλαίσιο της έρευνας για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και έξι άλλα με την υποψία της απάτης. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Κατά της Διαφθοράς συνέλαβε επίσης 14 πρόσωπα με την υποψία πρακτικών διαφθοράς, δήλωσε ο Λι.



Διαβάστε επίσης: ΒΙΝΤΕΟ: Φωτιά σε σκιπ στην άκρη του δρόμου στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ