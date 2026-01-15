Φωτιά σε σκιπ στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό το βράδυ της Τετάρτης, 14 Ιανουαρίου 2026, προκάλεσε ανησυχία στις Αρχές και τους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε η RoadReportCY από διερχόμενο οδηγό, λίγο μετά τις 22:00 ομάδα εφήβων έβαλε φωτιά σε κάδο απορριμμάτων. Βιντεοληπτικό υλικό που εξασφαλίστηκε καταγράφει τη στιγμή της ανάφλεξης.

Δείτε το βίντεο:

Όπως ανέφερε ο μάρτυρας, οι νεαροί κινούνταν πεζοί, φορούσαν μάσκες και ήταν ντυμένοι εξ ολοκλήρου στα μαύρα. Ο ίδιος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο εντός πέντε έως επτά λεπτών, ωστόσο οι δράστες είχαν ήδη εγκαταλείψει την περιοχή.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε παρόμοια υπόθεση που καταγράφηκε την παραμονή των Χριστουγέννων, στις 24 Δεκεμβρίου 2025, στην ίδια περιοχή. Τότε, ομάδα 5-7 εφήβων είχε προκαλέσει πολλαπλές εστίες φωτιάς κάτω από πεζογέφυρα πλησίον του κυκλικού κόμβου Αγίου Αθανασίου. Σε εκείνη την περίπτωση, ορισμένοι από τους υπόπτους διέφυγαν με ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας, παρά τις προσπάθειες αστυνομικών και πολιτών να τους ακινητοποιήσουν.

Βιντεοληπτικό υλικό από το προηγούμενο περιστατικό, το οποίο κατέγραψε καθαρά τα πρόσωπα δύο ανηλίκων, παραδόθηκε στις Αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης.

