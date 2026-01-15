Σε υψηλούς τόνους κινείται η διπλωματική αντιπαράθεση γύρω από τις εξελίξεις στο Ιράν, λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση του Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία συγκαλείται κατόπιν αιτήματος της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ζητώντας να καταδικαστούν και να απορριφθούν «όλες οι τρομοκρατικές ενέργειες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών, ανεξαρτήτως κινήτρων».

«Υπονόμευση ειρηνικών διαμαρτυριών»

Στην επιστολή του, ο Αραγτσί επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενεπλάκησαν άμεσα στην κλιμάκωση των πρόσφατων διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως αναφέρει, οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν ειρηνικά, με αφορμή οικονομικά αιτήματα, αλλά «σαμποταρίστηκαν από τρομοκρατικά στοιχεία, τα οποία τις μετέτρεψαν σε ένοπλες ταραχές».

«Παραπλανητικοί και ντροπιαστικοί» οι ισχυρισμοί της Ουάσιγκτον

Η ημιεπίσημη ιρανική ειδησεογραφική υπηρεσία Tasnim News Agency μετέδωσε ότι στην επιστολή γίνεται λόγος για «παραπλανητικούς και ντροπιαστικούς» ισχυρισμούς της Ουάσιγκτον περί υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Παράλληλα, η Τεχεράνη ζητεί από τον ΟΗΕ να αντιταχθεί «σε κάθε μορφή ξένης παρέμβασης κατά της εδαφικής ακεραιότητας και των συμφερόντων του Ιράν».

Μήνυμα Τραμπ: «Δεν θέλω πόλεμο»

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πακιστανικά μέσα και δηλώσεις του Ιρανού πρέσβη στο Πακιστάν Ρεζά Αμιρί Μογαντάμ, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ενημέρωσε την Τεχεράνη ότι δεν προτίθεται να εξαπολύσει επίθεση και ζήτησε αυτοσυγκράτηση, επισημαίνοντας ότι δεν επιθυμεί πολεμική σύγκρουση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ιρανική πλευρά αναγνώρισε το δικαίωμα των πολιτών σε διαμαρτυρία, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ένοπλες ομάδες ευθύνονται για δολοφονίες και επιθέσεις, ακόμη και σε τεμένη.





Trump posts on Truth Social: “FoxNews: “Iranian protester will no longer be sentenced to death after President Trump’s warnings. Likewise others.” This is good news. Hopefully, it will continue!” pic.twitter.com/TgL1qzO57T — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 15, 2026

Παρέμβαση Τουρκίας υπέρ του διαλόγου

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε σε επίλυση της κρίσης μέσω διαλόγου, δηλώνοντας από την Κωνσταντινούπολη ότι η Άγκυρα αντιτίθεται σε κάθε μορφή στρατιωτικής επέμβασης και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.



Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, χώρες όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και το Ομάν φέρονται να έχουν ασκήσει παρασκηνιακές πιέσεις προς την αμερικανική κυβέρνηση, εκφράζοντας φόβους ότι ενδεχόμενη στρατιωτική κλιμάκωση ή αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει συνολικά τη Μέση Ανατολή και να δημιουργήσει επικίνδυνο κενό ισχύος.



